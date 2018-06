Engelleri kaldırın ticari de kiralansın!

Kiralama sektörünün her yıl ortalama 150 bin civarında sıfır otomobil alımı yaptığını belirten İnan Ekici, “Sektörün bir numaralı sorunu ticari araç kiralamasının önündeki engeldir” dedi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER), “Araç Kiralama Sektör Buluşmaları Paneli” düzenledi. Ticari araçların kiralanmasının önündeki engellere değinen Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Sektörün bir numaralı sorunu ticari araç kiralanmasının önündeki engeldir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde, ticari araçların daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, otomotivde yerli üretimin ağırlıklı payı ticari araç olması nedeni ile yerli üretimin desteklenmesine, işletmelerin kaynaklarını verimli yönetmesine, böylelikle sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.

İKİNCİ EL DE BÜYÜYOR

İnan Ekici, operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğünün 30 Milyar TL'ye ulaştığını ifade ederek, “Faaliyet gösteren firmalarımız Türkiye'de yılda ortalama 150 bin adet civarında araç alımı yapıyor. Sektör şu anda 365 bin adet civarında aracı yönetiyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ikinci el araç pazarını da her geçen gün üzerine koyarak büyüyor. 2016 yılında ülkemizde 757 bin adet yeni otomobil satılmış, aynı yıl ikinci elde 4,7 milyon ikinci el aracın satışı yapılmış. Yani her satılan yeni araca karşılık 6,2 ikinci el araç el değiştirmiş. 2017 yılında bu rakam 7,2'ye, 2018'in birinci çeyreğinde ise 8,2'ye yükseldi. Dolayısıyla ikinci elde kesinlikle bir likidite sıkıntısı yaşanmayacağına ve ikinci el pazarının her geçen yıl artarak büyüyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Kiralamada ezber bozacak!

Fiat, “Fiat Bireysel Kiralama” projesini hayata geçirdi. Ezber bozan yeni projenin 2018 ocak ayında başladığını belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat marka otomobillere ulaşmalarını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirterek, “Bireysel kiralama sektörüne bizzat girmelerindeki en önemli etkenin ‘müşteri beklentilerini hızlı karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve büyüyen kiralama pazarında Fiat olarak söz sahibi olmak' diye sıraladı. Bu sistem ile bayileri için yeni bir iş alanı yarattıklarına da dikkat çeken Aytaç, 5 yıl içerisinde perakende satışların yüzde 25'ini kiralama ile gerçekleştirmeyi öngördüklerini ifade ederken; 2018 yılı sonuna kadar da bin 500 müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.