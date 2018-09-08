Euromaster ücretsiz check-up yapıyor!

Euromaster, otomobillerin en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor! Lastikler, amortisör, egzoz, fren sistemi, fren hidroliği, akü, motor yağı, filtreler, klima, ön düzen ayarı, farlar ve sileceklerin ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti sayesinde otomobillerde arıza olasılığı ve kaza riskleri en aza indirilmiş oluyor.

Euromaster, servislerine gelen araçların önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz sunarak önemli bir adım atıyor. Lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar (motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen ayarı, silecekler, filtreler ve birçok serviste sunulmayan fren hidroliği ile akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti, otomobillerdeki olası arızaları ve kaza risklerini en aza indiriyor. Üstelik ücretsiz check-up yaptırmak için Euromaster'dan herhangi bir ürün veya hizmet alma şartı da aranmıyor; check-up sonrasında ortaya çıkan arızalar, müşterinin onayının alınması durumunda gideriliyor.