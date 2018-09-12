Eylül ayı kampanyaları artarak devam ediyor!

Otomotiv pazarındaki daralma tüm firmaları hayata geçirdi. Eylül ayı itibariyle paylaştığımız kampanya haberlerine ek olarak bu defa Citroen, Mitsubishi ve Nissan markaları da kampanyalarını yayınladılar. İşte marka marka tüm kampanyalar...

Mitsubishi

Temsa Motorlu Araçlar, Eylül ayında başlattığı kampanyalarda L200 4×2 ve Eclipse Cross araçları için çok büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya çerçevesinde 2018 yılının ilk sekiz ayında pick-up segmentinde en çok satılan araç olan L200'ün otomatik vitesli 4X2 versiyonunu düz vitesli L200 fiyatı olan 151.500 TL'ye Temsa Motorlu Araçlar yetkili satıcılarında satışa sunuluyor. İkinci kampanyada ise Mitsubishi'nin coupe SUV modeli Eclipse Cross 141.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

Citroen

Citroën, Eylül ayında sınırlı sayıdaki binek ve ticari araca avantajlı kur fırsatı sağlıyor. Düşük kur desteğinin yanı sıra tüm modellerde hurda araç indirimleri de devam ediyor.

Eylül ayında sınırlı sayıda C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C- Elysée, C4 Picasso, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerine avantajlı kur fırsatı sunuluyor. Citroën C- Elysée 81.150 TL'den başlayan fiyatlarla, Berlingo Maxi Panelvan da 81.600 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Citroën'in sıra dışı tasarıma sahip B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroën C3, fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile birlikte 90.600 TL'den başlıyor. Citroën'in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroën C3 Aircross'un fiyatı 119.900 TL'den, C-Elysée'nin fiyatı 81.150 TL'den, Yeni Citroën C4 Cactus'ün fiyatı 119.200 TL'den, C4 Picasso'nun fiyatı 186.000 TL'den ve Grand C4 Picasso'nun fiyatı ise 199.100 TL'den başlıyor.

Kur avantajı Citroën'in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile birlikte 81.600 TL'den başlarken, Berlingo Combi'nin fiyatı 83.600 TL'den, Jumpy Panelvan'ın fiyatı 113.200 TL'den, Jumpy Space 8+1 135.000 TL'den, Jumpy SpaceTourer 8+1 ise 146.000 TL'den başlıyor. Jumper'ın iki farklı azami yüklü ağırlık ve iki farklı motor gücüyle sunulan sınırlı sayıda Panelvan versiyonunun fiyatı ise 126.900 TL'den başlıyor.

Nissan

Nissan, Eylül ayında başlattığı şehre dönüş kampanyası ile tüm modellerinde avantajlı fiyatların yanı sıra finansman desteği, aksesuar ve yedek parça kampanyalarıyla müşterilerine avantajlı seçenekler sunuyor.

Kampanya kapsamında; Qashqai'de, Eylül ayı boyunca %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin TL finansman desteğiyle sunuluyor. Öte yandan otomatik vitesli QASHQAI, Eylül ayı boyunca 134 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Dünyanın en çok satan SUV modeli olan X-Trail ise yine %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 100 bin TL finansman desteğiyle Nissan bayilerinde yerini aldı.

Eylül ayında Nissan Juke ile SUV ailesine adım atmak isteyenleri %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin TL finansman desteği bekliyor. 97 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Juke, mevcut Nissan sahipleri ve onların birinci derecede yakınlarına Eylül ayına özel %2 özel indirim ile yeni sahiplerini bekliyor. Yanı sıra dizel motorlu ve sunrooflu skypack donanım paketli Juke, eylül ayına özel olarak 114 bin 500 TL'ye satışa sunuldu.

Ayrıca, Nissan’ın vazgeçilmez şehir otomobili Micra da 30.000 TL’ye 15 ay %1,29 faiz fırsatıyla sunulurken, yüksek taşıma kapasitesi ve SUV konforuyla Nissan’ın ödüllü pick-up'ı Navara, 70 bin TL'ye varan finansman desteği ile NISSAN yetkili satıcılarında meraklılarını bekliyor. Nissan Navara, Eylül ayı boyunca 125 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olacak.