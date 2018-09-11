Eylül ayı MINI avantajları

MINI, Eylül ayına özel hazırladığı kampanya ile yepyeni bir MINI sahibi olmak isteyen herkesi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına bekliyor.

MINI'nin ay sonuna kadar geçerli olacak kampanyası kapsamında, geniş iç hacmi ve 4-çeker sistemi ile hem şehir içinde hem de şehir dışında konforlu bir sürüş deneyimi sunan MINI Cooper Countryman ALL4 için 60.000 TL'ye kadar 18 ay, %0,99 faiz oranlı krediden yararlanılabilecek.

Ayrıca yenilenen özellikleri ile dikkat çeken Yeni MINI 3 Kapı ve Yeni MINI 5 Kapı için de Eylül ayına özel avantajlı teklif ve ödeme seçenekleri sunuluyor. Yeni MINI 5 Kapı için 60.000 TL, 18 ay, %0,99 faiz oranlı kredi fırsatının yanı sıra; tüm MINI modelleri için Eylül ayına özel anahtar teslimde 3.000 TL'ye kadar takas desteği sağlanıyor.