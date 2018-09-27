Eylül bitene kadar 8 bin TL indirimli!

Ford, sonbaharı karşıladığımız şu günlerde müşterilerine birbirinden cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesinin ardından avantajlı bir kampanyayı daha devreye alıyor.

Ford, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni kampanyası kapsamında; Focus Trendx Dizel ve Benzinli Manuel modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 8.000 TL indirim sunuyor. Ayrıca, bunların dışında kalan diğer tüm Ford binek araç modellerinde, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden 4.000 TL indirim müşterileri bekliyor. Ford'un devreye aldığı yeni kampanyadan tüm müşteriler, Eylül ayı için geçerli mevcut kampanyaların üzerine ek olarak yararlanabiliyor.

Ford Optıons Fırsatı ve Peşin Alım Desteği devam ediyor

2018 model Ford otomobiller için Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında F Kasko satın alan tüm müşterileri, “Ford Options Fırsatı” kapsamında tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 6 oranında indirim bekliyor. 2018 model tüm Ford otomobillerde ise Ford Options kullanmayı tercih etmeyen müşterilere Eylül ayı boyunca yüzde 4 kampanya desteği sunuluyor. Ford'da tüm binek araç modelleri 4 yıl veya 100.000 km garanti ile sunuluyor.