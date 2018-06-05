Fabia R5, Kıbrıs’ta da tam gaz!

Geçen yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’nı kazanan Skoda’nın başarılı ralli otomobili Fabia R5, 2018 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde yeni bir başarıya daha imza attı.

Skoda'nın desteğiyle Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport takımı, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu‘nun düzenlediği rallide önemli puanlar elde etti.

Sezonun ilk toprak rallisinde lastik sorunu yaşamasına karşılık iyi bir performans ortaya koyan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi Genel Klasman ve Sınıf 2 üçüncüsü olarak podyumda yer aldılar. İkili aynı zamanda Powerstage etabında da galip gelerek Pilotlar Şampiyonasında değerli puanlar topladılar.

2018 Türkiye Rallisi Şampiyonası'nın bir sonraki yarışı ise, İzmir'de 14-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Ege Rallisi olacak.