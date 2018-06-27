“Ferrari” katili Aston Martin!

Aston Martin, 2019 model DBS Superleggera modelini tanıttı. GT segmentinde yer alan otomobil daha hafif bir gövdeye ve twin turbo beslemeli bir V12'ye sahip...

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin’in yeni modeline merhaba deyin! DBS Superleggera isimli bu süper spor 5.2 litrelik bir V12’ye sahip.Motor twin turbo beslemeli ve tam 715 beygir güç 900 Nm tork üretiyor. ZF’in yüksek güçteki otomobiller için geliştirdiği 8 ileri tam otomatik şanzımanıyla kombine edilen bu güç, sınırlı kaydırmalı diferansiyel sayesinde arka lastiklere iletiliyor.

İngiliz marka otomobilin 0’dan 100 km/s hıza 3.4 saniyede, 0-160 km/s hızlanmasını ise 6.4 saniyede tamamladığını belirtiyor. Ayrıca otomobilin 80 – 160 km/s hızlanması da 4.2 saniye… DBS Superleggera ile ulaşabileceğiniz maksimum hız ise 339 km/s…

DBS Superleggera’da kullanılan V12 motorun egzoz sisteminde yeni bir güncelleme var. Dört çıkışa sahip olan egzoz sistemi hem daha havanın dışarı atılmasında görevini iyi bir biçimde yerine getiriyor hem de dışarıya verdiği sesle kulakların paslarını siliyor. Ayrıca değiştirilen sürüş modlarına göre açılıp kapanan egzoz valfine de bu yeni sistem sahip.

Otomobilin gövdesi ise dışarıdan bakıldığında çok fazla kıvrıma sahip. Özellikle diğer modellere göre daha fazla ön planda olan farlar, uzun motor kaputu ve üzerindeki hava giriş-çıkış kanalları, geniş çamurluklar ve basenleri geniş bir arkadan görüntü bunların en önde gelenleri.Otomobil bu çıkıntılar ve aerodinamik detaylar sayesinde yere 180 kg’lık bir ekstra güç ile basıyor.

Otomobilin altyapısı ise DB11 ile benzer ancak üzerinde daha modern iyileştirmeler var. Alüminyum olan şase hem daha güçlü hemde daha hafif, ayrıca aracın rijitliğine de katkıda bulunuyor. Güçlendirilmiş olan çift salıncaklı çoklu bağlantılı süspansiyon sistemi hem ön hem de arkada bulunuyor. Bu sayede otomobil üzerinde bulunduğunuz zemin hakkında size daha samimi geri bildirimlerde bulunabiliyor.

DBS Superleggera’da GT, Sport ve Sport Plus adında üç farklı sürüş modu yer alıyor. Bu üç moda göre otomobil kendini programlayabiliyor.

Marka CEO’su Andy Palmer, “DBS Superleggera sadece Aston Marin’in geri dönüşünü değil Super GT segmentinin baştan oluşturulması anlamına geliyor. Mükemmel bir tork üreten V12 twin turbo motora da teşekkür etmek isterim. Yeni tasarımı, sürücü odaklı yapısı ve göze batmayan bir formda olmasına rağmen çok güçlü olması, DBS Superleggera’nın Aston’un tam olarak amiral gemisidir” açıklamasını yaptı.