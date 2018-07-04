Ferrari Portofino Bridgestone kullanacak!

Bridgestone, Ferrari’nin yeni üstü açılabilir modeli Portofino’nun lastik tedarikçisi olarak seçildi. Bridgestone Potenza S007’yi orijinal ekipman olarak tercih ettiler.

Bridgestone, Ferrari'nin yeni 2+2 koltuklu, üstü açılabilir modeli Portofino için RFT teknolojisine sahip (patlasa da yol alabilen) lastik üretecek. Ferrari'nin bu yenilikçi modeli için seçtiği Bridgestone Potenza S007 modeli sürücülere yolculuklarında iyi bir performans ve emniyetli sürüş imkanı sağlıyor.

Bridgestone, patlasa da yol alabilen Potenza S007 RFT lastiklerini yeni malzemeler ve teknolojilerle birlikte Portofino modelinin sportif sürüş özelliklerine uygun şekilde yüksek hızlarda dayanıklılık ve G viraj alma özellikleriyle harmanlayarak tasarladı. Ekstra sert bloklarla güçlendirilmiş olan geniş dış omuzlu asimetrik tasarımı sayesinde mükemmel direksiyon hakimiyeti sağlayarak kuru zeminlerde lastiğin yol tutuş performansını iyileştiriyor. Lastiği çevreleyen oluklar ile etkin su tahliyesi sayesinde lastikten üstün ıslak çekiş performansı almanıza yardımcı oluyor.

Bu özelliklerin üzerine eklenen Bridgestone RFT teknolojisinin sağladığı güvence ile birlikte sürücülere lastiklerinde oluşabilecek delinme gibi hasarlarda araçlarını kontrol altında tutabilme şansı sağlanırken, ayrıca saatte 80 kilometre hız ile 80 kilometre boyunca yol almaya devam etme ve güvenli bir duruş sağlama fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda Bridgestone, Potenza S007 modelini 245/35ZRF20 (91Y) ve 285/35ZRF20 (100Y) ebatlarında Ferrari'nin Maranello'da bulunan üretim tesislerine temin edecek.

Bridgestone 1990 yılında üretilmeye başlanan Ferrari 348 modelinden başlayarak Maranello üretim tesislerinde üretilen Ferrari araçları için lastikler tasarlıyor ve orijinal ekipman tedarikçisi olarak lastik temin ediyor. Potenza S007 modeli lastikler halihazırda 8 silindirli 488 GTB ve Spider spor modelleri için tercihler dahilinde sunulan orijinal ekipman lastiklerdir.