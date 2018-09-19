Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model!

Ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari, yeni iki retro spor otomobil modelini görücüye çıkardı! İki otomobilin de isimleri Monza diye başlıyor... 1 milyon doların üzerinde olacak olan fiyatları ve toplamda 500 adet üretilecek olmaları Ferrari müşterilerini heyecanlandırıyor!

Markanın en yeni ve en özel iki yeni modeli Monza SP1 ve Monza SP2 olarak ortaya çıktı. SP1 bir koltuklu bir spor otomobil modeliyken SP2 iki koltuklu bir model olarak ayrışıyor.

Otomobiller 810 beygir güç üreten motora sahip, karbon fiber gövdeleri de gayet hafif olmasını sağlıyor. Otomobillerin 0’dan 100 km/s hıza ulaşmaları 2.9 saniye gibi bir süre alırken 0’dan 200 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyorlar!

Monza modelleri tasarlanırken 1948 166 MM Barchetta ve 1954 750 Monza’dan ilham alınmış. Markanın pazarlama sorumlusu Nicola Boari, “Barchetta modelleri her pilotu sarhoşa çevirecek bir tecrübe yaşatıyordu” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamadan sonra Monza SP1 ve SP2’nin kullanıcısına nasıl bir deneyim yaşatacağı anlaşılmış oldu!

Önden motorlu olan bu iki model 6.5 litrelik V12 motora sahip. SP1, 1500 kg ağırlığındayken SP2, 1520 kg ağırlığında.

Ferrari bu modellerden toplamda 500 adet üretim yapacak. Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak olan modellerin satın alma fiyatı ise 1 milyon doların üzerinde olacak!

Yeni iş planı

Monza modelleri markanın yeni CEO’su Louis Camilleri’nin 5 yıllık iş planının başlangıcı olarak geçiyor. Yüksek kar marjına sahip olan limitli üretilen otomobil modellerini gelecek yıllarda daha fazla görebiliriz. Bu yeni spor otomobil modellerinden almak isteyen müşteriler, bir yıldan biraz daha fazla süre beklemek zorunda kalacaklar. LaFerrari Aperta gibi oldukça özel olan bu tarz otomobiller çok aranan ve markanın en sadık müşterilerine sattığı modeller olarak öne çıkıyor. Bu stratejiyle Ferrari, marka değeri kaybetmeden -seri üretim modeller üretip satış hacmini arttırmaktansa- kârlılığını arttıracak!

Camilleri’nin stratejisi doğrultusunda marka 2022 yılında kârlılığını 2.3 milyar dolara çıkaracak.