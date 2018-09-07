Ferrari’nin en yeni otomobili 488 Pista Spider’ın hikayesi

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin en son tanıttığı modeli olan 488 Pista Spider'a merhaba deyin! Markanın 50. üzeri açılabilen modeli olan otomobilin fiyatı henüz belli değil. Gerçi belli olsa da Türkiye'ye ayrılan kontenjan da bu durumda çok önemli...

Ferrari 488 Pista Spider’ın aslında ilk olarak tanıştığımız versiyonu Coupe gövdeli olanıydı. Otomobilin aerodinamik unsurları, güçlü motoru ve boyası üzerindeki şeritler ilk bakışta en çok dikkat çeken detaylarıydı.

488 Pista Spider ise üzeri açılan bir gövdeyle karşımıza çıktı. Amerika’daki otomobil haftası olan ve Dünya’da büyük yankı uyandıran Pebble Beach Concours d’Elegance. organizasyonunda ortaya çıkan 488 Pista Spider, kardeşi 488 Pista Coupe gibi sıkı aerodinamik unsurlara ve güçlü motora sahip.

Bu otomobil Ferrari’nin bugüne kadar ürettiği 50. üzeri açık model olarak öne çıkmayı başarıyor ama sadece böyle bir durum ortada yok!

Otomobilin üzerinde 3.9 litrelik V8 ve çift turbolu bir Ferrari motoru bulunuyor. Bu motor 2018 yılında Uluslararası Yılın Motoru ödülünü kazanan bir motor. 720 beygir güç ve 770 Nm tork üreten bu ünite 0’dan 100 km/s hıza 2.85 saniyede ulaşıyor! Ayrıca otomobilin 0-200 km/s hızlanması da 8 saniye…

Coupe modele göre bazı fazlalıklar bünyesinde barındıran Spider otomobil, öncelikle 91 kilogram daha ağır.

488 Pista Spider, kullanıcısına ağırlık sorununu ortadan kaldırmak için 20 inç boyutunda karbon fiber jant opsiyonu da sunuyor. Bu opsiyon sayesinde otomobilin ağırlığı eklenen ekstra karbon fiber detaylarla yüzde 20 oranında hafifletiliyor.

488 Pista Spider aslında 360 Challange, 430 Scuderia, 458 Speciale ve Aperta gibi modellerin devamı niteliğinde. Bu otomobillere de göz atacak olursanız, markanın hafifletme ve rüzgar direncini azaltma çalışmalarını daha yakından görebilirsiniz.

Pista Spider’ın en dikkat çekici teknik detayı ise otomobilin diferansiyeli. Ferrari Dynamic Enhancer isimli yazılım sayesinde otomobil yeni yan kaymalara daha doğal cevaplar verip otomobili daha fazla yola tutundurabiliyor. Ferrari 488 Pista Spider’ın toplam ağırlığına gelecek olursak 1380 kilogram ağırlığında. Pista Spider’ın fiyatı ise henüz belli değil.