Fiat en başarılı bayilerini seçti

Fiat, 2017 yılının Yıldız Bayileri’ni seçti. Geçtiğimiz yıl 120 bin adetten fazla araç satışı gerçekleştirerek, 29 ilde pazar liderliği elde eden Fiat’ın Türkiye’deki tüm bayileri arasından müşteri memnuniyeti, satış, satış sonrası, finans ve süreç yönetimi alanlarındaki performans kriterlerine göre belirlenen ‘Yılın Yıldız Bayileri’nde; Fiat Özakıncı Otomotiv 2017 yılındaki başarılı performansı ile “Altın Yıldız Bayi” oldu.

Fiat, ‘Yılın Yıldız Bayi'lerini belirledi. 2017 yılında 120 binden fazla araç satışı gerçekleştirerek pazar payını bir önceki yıla oranla yaklaşık 2 puan artıran ve 29 ilde pazar lideri olan Fiat'ın ‘Yıldız Bayileri', müşteri memnuniyeti, satış, satış sonrası, finans ve süreç yönetimi alanlarında başarılı performans sergileyen Özakıncı Otomotiv, Bozüyük Otomotiv ve Gürses Otomotiv oldu.

Yılın “Altın Yıldız Bayi” Özakıncı Otomotiv olurken, Bozüyük Otomotiv “Gümüş Yıldız Bayi” ve Gürses Otomotiv ise “Bronz Yıldız Bayi” seçildi. En yüksek puanı alan 3 bayinin yöneticileri, ödüllerini Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç'tan teslim aldı. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, yaptığı konuşmada tüm bayilere teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.

Binek ve hafif ticari araç segmentindeki güçlü ürün gamıyla Türkiye'nin tercih ettiği otomotiv markası olmayı sürdüren Fiat, 2015 yılında başlattığı ‘Yılın Yıldız Bayi'leri ödülleriyle Türkiye'deki tüm bayilerini sergilediği performansa göre ödüllendiriyor. Yıldız bayiler hedef gerçekleştirme, pazar payı, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmetler gibi kriterler arasından belirleniyor. En yüksek puanı alan ilk üç bayi sırasıyla “Altın Yıldız Bayi”, “Gümüş Yıldız Bayi” ve “Bronz Yıldız Bayi” olarak seçiliyor.