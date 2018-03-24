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Fiat’tan 500C Collezione müjdesi!

İtalyan markanın ikonik modeli olan 500, 500C adıyla üstü açılır olduğunu belirtiyor. Collezione ise otomobilin 60. yaşına özel geliştirilmiş olanversiyonu olarak öne çıkıyor. Bu donanımın farklılıkları ise standart versiyonda olmayan çift gövde renk kombinasyonları, iç mekandaki kozmetik unsurlar ve Collezione logosu taşıyan dış detaylar oluyor...

Sozcu.com.tr
android-time 10:30 24 Mart 2018
Haberler Otomotiv
Fiat’tan 500C Collezione müjdesi!
İtalyan markanın ikonik modeli olan 500, 500C adıyla üstü açılır olduğunu belirtiyor. Collezione ise otomobilin 60. yaşına özel geliştirilmiş olanversiyonu olarak öne çıkıyor. Bu donanımın farklılıkları ise standart versiyonda olmayan çift gövde renk kombinasyonları, iç mekandaki kozmetik unsurlar ve Collezione logosu taşıyan dış detaylar oluyor...

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada görkemli bir şekilde 60'ıncı yaşını kutlayan Fiat 500, yeni Collezione Serisi ile sürpriz yaptı. Otomotiv dünyasının stil ikonu 500'ün modayla olan ilişkisine vurgu yapan beyaz-gri Primavera ile beyaz-yeşil Acquamarina adı verilen karoser rengi kombinasyonlarıyla farklılaşan Collezione Serisi, 16 inçlik alüminyum alaşım jantları, krom detaylarla süslenen tamponları ve ayna kapaklarıyla dikkat çekiyor.

fiat-500c-collezione-3-kopya

İç mekanda da karoserdeki gibi çift renk kombinasyonuna yer verilen 500 Collezione'de, modele özel çizgili ve fildişi deri-kumaş döşemelere yer veriliyor. Tıpkı bagaj kapağında olduğu gibi paspaslarında da Collezione imzasını taşıyan otomobilde, sınıfının en büyüğü olan 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı dikkat çekiyor.

kokpit-kopya

Tüm dünyada 2 milyondan fazla satan Fiat 500'ün yeni Collezione Serisi, ülkemizde otomatik vites seçeneği ile Mayıs ayında 500C versiyonuyla satışa sunulacak.

fiat-500c-collezione-2-kopya
Son güncelleme: android-time 09:5024.03.2018
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