Fiat’tan Egea kampanyası

Fiat'ın Türkiye'de üretilip tüm Avrupa'ya ihraç edilen modelinde Mart ayı kampanyası başladı!

Kampanya kapsamında, Fiat Egea Hatchback, 25 bin TL peşinat ve ayda 1475 TL taksitle satın alınabiliyor. Üstelik 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, arka park sensörü, hız sabitleme sistemi, deri direksiyon ve vites topuzu, ön sis farları ile krom ön radyatör ızgarasının sunulduğu Stil Paketi dileyen otomobil severlere hediye ediliyor.

Ayrıca, sınırlı sayıdaki 2017 model Fiat 500X ile yeni 500L modelinde 40 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı bulunurken, 500 Ailesi modellerinde, metalik renk için ekstra ücret alınmıyor.