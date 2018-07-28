Ford Avrupa satışlarından memnun değil!

Amerika merkezli otomobil üreticisi Ford, Avrupa'daki satışlarını karlılık oranı yüksek olan SUV ürünleriyle yukarıya taşımak istiyor. Ford'a bu konuda ticari araçları da yardım edecek...

Brexit’in etkisi ve tüketici eğilimlerinin değilmesi Ford markasının Avrupa’daki karlılığını olumsuz yönde etkiledi. Ford’un Avrupa operasyonlarında kar oranı 88 milyar dolardan, 73 milyar dolara düştü. Ekstra olarak bu değerden Brexit yüzünden oluşan vergiler de düşülecek.

Bu sonuçların açıklanmasından sonra CEO Jim Hackett, “Avrupa’daki satışlarımızdan hiç memnun değiliz” açıklamasını yaptı. Marka geçen yıl bölgeden 234 milyon dolar kazanç elde etmişti. Marka CFO’su Bob Shanks, markanın Avrupa pazarındaki ürün gamının karlılık sağlayan ürünlerden oluşmadığını açıkladı. Shanks, “Öncelikle Avrupa’da satılacak olan moellerimiz minivan, SUV ve C-Max tarzında modellerden oluşmalı” diye belirtti.

Ford Transit van, Kuga ve Ranger modelleri markanın öncelikle bu pazarda satışlarına katkı sağlayacak modeller olarak öne çıkıyor. İthal edilecekolan bu modellere ek olarak da Edge ve Mustang modelleri göze çarpıyor. Shanks, Ford’un Avrupa’daki ürün gamını göz önünde bulundurduklarında kar miktarının olağan olduğu ama bu miktarı yüzde 200 arttırabilecekleri potansiyele sahip oldukları da konuşulan konular arasında.

Markanın Küresel Pazarlar Yöneticisi Jim Farley ise duruma ticari araç penceresinden bakıyor. Avrupa’daki karlılığın yüzde 13’lük bir kısmı ticari araçlardan geliyor. Ford eğer odaklanmasını SUV modellerine ve ticari araçlara(özellikle van modellere) yoğunlaştırırsa uzun dönemde Avrupa’daki karlılık yüzde 6 artacak seviyede. Farley, “Avrupa pazarı için stratejimizi tamamen yenilemeliyiz ve daha fazla hafif ticari araç pazarına odaklanmalıyız. SUV modeller de bu planda yer almalı” açıklamasını yaptı.

Markanın Avrupa pazarı için hafif ticari araç modellerine odaklanması, Türkiye’deki üretimi ve ihracatı da etkileyecek. Ayrıca markanın kompakt sınıftaki otomobili olan Focus’un yenilenmesi ve satışa sunulacak olması Ford’taki hareketi arttıracağa benziyor.