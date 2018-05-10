Ford Bursa Otoshow’daki yerini aldı!

Ford, bu yıl 8-13 Mayıs tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Bursa Otoshow 2018 10. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı’na katılıyor.

Ford, bu yıl 10'uncusu ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği iş birliğinde Bursa'da gerçekleştirilen Bursa Otoshow 2018 10. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı'nda Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi araçlarını sergiliyor. 8 – 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda Bursalılar, Ford SUV ailesinin en son üyesi yeni EcoSport ve ailenin diğer üyeleri olan Kuga ve Edge'in yanı sıra daha fazla duygu, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunmak üzere yenilenen Fiesta ile Ford ticari ailesinin şık tasarımı ve dinamik görünümüyle dikkatleri çeken üyeleri Tourneo Custom ve Tourneo Courier, ticari araç dünyasında dayanıklılığı ve fonksiyonelliğiyle tanınan Transit ile pick-up segmentindeki zirve oyuncusu Yeni Ranger'ı yakından inceleme şansı bulacaklar.

Amerikan rüyası Mustang Bursa'da

Köklü geçmişi, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile tüm dünyaya ün salmış Ford Mustang yeni neslinde de karakteristik tasarım özelliklerini

korumaya devam ediyor. Ford Mustang'in kendine özgü tasarım detayları arasında; alçak ve geniş tavan, dik eğimli ön ve yan camlar, üç boyutlu, üç çizgi halindeki stoplar, kaslı gövde dizaynı, köpekbalığı burnu şeklindeki gövde ve ön ızgara üzerinde bulunan eşsiz Mustang logosu yer alıyor.

Ford Mustang, Fastback ve Convertible olmak üzere 2 farklı gövde tipi ile 2.3 lt Ecoboost 317 PS ve 5 lt V8 421 PS motor seçenekleri ile manuel ve otomatik şanzıman ile sunuluyor.