Ford Kuga 1.5 TDCi Powershift Nasıl? Kullandık!

Ford markasının Avrupa'daki en önemli SUV modellerinden biri olan Kuga, ekonomik motoru, PowerShift şanzımanı ve kullanışlılığıyla öne çıkıyor. Otomobil, markanın sahip olduğu Amerikan genlerini tasarımıyla bize anlatıyor, ayrıca Avrupa SUV pazarındaki en iyi alternatif model!

İlk defa 2008 yılında tanıştığımız Ford’un kompakt SUV modeli olan Kuga, en son güncellemesini 2016 yılının başlarında yaptı. Otomobil tasarımı, teknolojisi ve teknik altyapısıyla bir önceki nesil modelden tamamen ayrıldı. Kuga’nın güncel versiyonunu yolda ilk defa gördüğünüzde otomobilin Amerikan bir SUV olduğunu düşünüyorsunuz. Tamam Ford’un genlerinde her zaman bir Amerika DNA’sı olur ama bu otomobilin asıl amacı Avrupa’daki SUV/ Crossover pazarından markanın da faydalanması. Geniş ve altıgen yapıda olan motor ızgarası, tam bir SUV formunda olmasını sağlayan yerden yüksekliği ve kullanışlı iç hacmi Kuga’yı rekabette bir adım öne çıkarıyor.

Aracın boyutlarına baktığınızda 4531 mm uzunluğa, 1838 mm genişliğe ve 1703 mm uzunluğa sahip olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca otomobilin 456 litrelik bagaj hacmine sahip olması özellikle çocuklu ailelerin kullanımlarında kolaylık sağlıyor. Kuga’nın 1.5 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı versiyonunun ağırlığı ise 1605 kg, evet biraz ağır!

Otomobilin içine geçtiğinizde ise alışılmış Ford kokpiti size merhaba diyor. SYNC3 yazılımlı multimedya ekranı konsolun ortasında yer alıyor. Hemen altında yer alan yatay tuşlar sürüş esnasında kullanımı biraz zorlaştırsa da ekrana dokunarak da bu tuşların yapması gereken işlemleri yapabiliyorsunuz. Üç kollu ve bol düğmeli direksiyon üzerinden ses sistemine, gösterge tablosundaki sürüş ekranına ve sürüş asistanları sistemlerine erişebiliyorsunuz. Test aracımız olan Kuga’da adaptif hız sabitleme, öndeki araca fazla yaklaştığınızda sizi uyarma, şerit takip gibi günlük sürüş hayatımızı kolaylaştıracak birden fazla özellik yer alıyor.

Yeni Kuga’da Ford’un geliştirdiği 1.5 litrelik yeni bir dizel ünite yer alıyor. Bu motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Araç bu değerlerdeki gücünü 6 ileri PowerShift şanzımanıyla ön tekerleklere sorunsuz bir biçimde iletiyor. Ancak bu aktarma organının yapısı, diğer otomatik şanzımanlara göre daha fazla gitmeye ve hızlanmaya odaklı. Gaz pedalına hassas davransanız bile size verdiği tepkiler sürücü koltuğunda biraz agresif olarak hissediliyor. Ancak otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 12.4 saniyesini alıyor…

Sürüşe başladığınızda ise Kuga’nın oldukça konforlu ve gerçek bir SUV gibi hareket ettiğini fark ediyorsunuz. Yüksek yanak profilli lastikleri ve yumuşak süspansiyonları aracın konforlu yapısını desteklerken özellikle yol, motor ve rüzgar sesi yalıtımları kabindeki gürültüyü minimuma indirmiş. Ancak ön konsolda ve aracın içinde bulunan bazı sert plastik parçalar özellikle uzun süreli kullanımlarda kabindeki plastik trim sesini arttıracak tarzda.

Ford Kuga ülkemizde Style, Titanium ve ST-Line olarak satın alınabiliyor. Style bu aracın giriş donanım paketiyken Premium test aracımızın donanım paketi ve en donanımlısı diye tabir edebiliriz. ST-Line ise hem konfor donanımı hem de sportif donanımı en yüksek olan Kuga’yı simgeliyor.

Test aracımızın donanımlarına bakarsak da en öne çıkanlar:

18 inç Alaşım Jant, Ön sis farları, 8 inç Dokunmatik Ekran Body Kit, Gündüz yanan LED farlar, Ford SYNC 3, Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar, Elektrikli ön ve arka camlar, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Anahtarsız Giriş Sistemi, 6 Yönlü manuel sürücü koltuğu, Deri kaplı, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi, Geri Görüş Kamerası, Sürücü koltuğu bel destek ayarı Anahtarsız Giriş Sistemi, Arka Park Sensörü, Tavan Rayları, Otomatik yanan farlar, Karartılmış arka cam, “Ford Power” Anahtarsız Çalıştırma Sistemi, Yol bilgisayarı, Çift bölgeli iklim kontrollü otomatik klima, Direksiyondan kumandalı radyo CD, MP3 çalar, 60/40 katlanır arka koltuklar, Led iç ortam aydınlatması, Sürücü ve ön yolcu ön ve yan hava yastıkları, Yan perde hava yastıkları, Sürücü diz hava yastığı ABS + EBD, Acil Durum Fren Desteği, Elektronik Denge Programı (ESP), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Yokuş Kalkış Desteği(HLA), Dinamik Tork Kontrolü (TVC), Hız kontrol sistemi, Ayarlanabilir hız sınırlandırıcı, Ford Kolay Yakıt Sistemi, Akıllı Şarj Sistemi olarak gözüküyor.

Bu sistemler arasında en çok merak edilenlerden biri otomobilin kendi kendine park etme sistemi. Aracınızı kendi kendine park ettirmek istediğinizde, vites kolunun hemen arkasında yer alan “P” düğmesine basıyorsunuz ve ekran size dikey mi paralel mi park etmek istediğinizi soruyor. Park tercihinizi yapıp her şeyi aracın kendisine bırakıyorsunuz ve sistem size uyarılarda bulunarak aracınızı park ediyor.

Ford Kuga satın almak isterseniz fiyatlar şu şekilde:

Benzin

1.5L EcoBoost 182PS (240Nm) Euro 6 SUV 6 İleri Otomatik Style 135.000

1.5L EcoBoost 182PS (240Nm) Euro 6 SUV 6 İleri Otomatik Titanium 142.500

1.5L EcoBoost 182PS (240Nm) Euro 6 SUV 6 İleri Otomatik ST-Line 164.500

Dizel

1.5L TDCi 120PS (270Nm) Euro 6 SUV 6 İleri Manuel Style 135.000

1.5L TDCi 120PS (300Nm) Euro 6 SUV 6 İleri PowerShift Style 142.500

1.5L TDCi 120PS (270Nm) Euro 6 SUV 6 İleri Manuel Titanium 142.500

1.5L TDCi 120PS (300Nm) Euro 6 SUV 6 İleri PowerShift Titanium 167.500

1.5L TDCi 120PS (300Nm) Euro 6 SUV 6 İleri PowerShift ST-Line 175.500

2.0L TDCi 180PS (400Nm) Euro 6 SUV 6 İleri PowerShift Titanium 223.000