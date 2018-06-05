Ford Motor Company’den Pirelli’ye büyük ödül!

Pirelli, 20’inci kez verilen geleneksel Ford Dünya Mükemmeliyet Ödüllerinde en yüksek performanslı tedarikçi olarak Ford Motor Company tarafından ödüle layık bulundu. Ford’un dünya çapındaki binlerce tedarikçisi arasından sadece 88 şirket finale kaldı.

Pirelli'ye verilen Altın Mükemmeliyet Ödülü Ford Motor Company icra kurulu başkan yardımcısı ve global operasyonlar başkanı Joe Hinrichs ile ürün geliştirme ve satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Hau Thai-Tang tarafından sunuldu. Pirelli ayrıca En Destekleyici Markalar kategorisinde de küresel finalistler arasında yer aldı.

“Ford'dan Altın Mükemmeliyet Ödülü almak büyük bir onur” diyen Pirelli Tire North America CEO'su Marco Crola şöyle devam etti: “Pirelli, yüksek teknolojisi ve Ford'un küresel araç portföyüne lastik tedarik etme konusunda esneklik kabiliyetleriyle bu ödüle layık bulundu. Bu işbirliğine önem veriyoruz ve Ford'u gelecekte de desteklemeyi umuyoruz.”

Crola ayrıca şunu belirtti: “En Destekleyici Marka Ödülünün Kalite kategorisinde küresel finalist olmak da büyük bir başarı zira Pirelli'nin dünya çapındaki tüm faaliyet birimleri genelinde kalite süreçlerini ve üretimlerini yansıtıyor.”

Thai-Tand şöyle konuştu: “Dünya Mükemmeliyet ödüllerimiz, Ford Motor Company'nin küresel ölçekte en yüksek performanslı tedarikçilerinin üstün başarılarını onurlandırmak amacıyla veriliyor. Pirelli gibi tedarikçiler dünyanın en güvenilir mobilite şirketi olma hedefine doğru ilerlerken Ford'un sürekli başarısında kilit rol oynuyor.”

Küresel mükemmeliyette en yüksek seviyeye ulaşan şirketler şu kategorilerde ödüle layık bulundu:

En Destekleyici Markalar – kaliteli, çevreci, güvenli ve akıllı

Kalite, teslimat, değer ve inovasyona odaklı Uyumlu İş Çerçevesi ilkeleri Lincoln Luxury

Tedarikçi Çeşitliliğini Geliştirme