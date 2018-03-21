Ford Otosan, ‘Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları’ arasında!

Ford Otosan, dünyanın en değerli markalarını araştıran uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl yayınlanan “Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları” listesinde yer aldı.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, İngiltere'nin en saygın marka araştırma ve değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları” listesine girmeye hak kazandı. Üst üste 3. kez Türkiye'nin ihracat şampiyonluğunu sürdüren Ford Otosan, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 2. sanayi şirketi konumunda bulunuyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, otomotiv ve taşımacılık teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olmak için yüksek Ar-Ge ve mühendislik gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl gerek üretim gerekse de satış ve ihracat alanında önemli rekorlar kırdık. 2017'de şirketimizi üst üste 3. kez Türkiye'nin ihracat şampiyonluğuna taşırken, otomotiv sektöründe de 7.kez üst üste ihracat liderliğimizi sürdürdük.

Elde ettiğimiz bu başarıların sonucunda ‘Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları' listesine girmeyi başardık. Bu başarının arkasında tüm Ford Otosan çalışanlarının bilgi, birikim ve özverili çalışmaları var. Ford Otosan olarak, ‘Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi' olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”