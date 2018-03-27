Ford ve Alibaba’dan inanılmaz bir satın alma yöntemi!

Ford ve Alibaba geçen yıl, Aralık ayında satış öncesi operasyonları için 3 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın ilk örneklerinden biri ise Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou şehrindeki Tmall alışveriş merkezinde görülüyor. İki firmanın geliştirdiği bu pazarlama stratejisi, Tmall veya Taobao uygulamaları üzerinden istediğiniz Ford marka aracı satın almayı veya test sürüşü organize etmeyi sağlıyor...

E ticaret devi olan Alibaba Grup ve Ford arasında geride bıraktığımız 2017 yılı sonunda bir satış öncesi anlaşması yapılmıştı. Aslında aralarında

gerçekleştirdikleri bu anlaşma sadece pazarlama üzerine kuruluydu. Bu anlaşmanın ilk meyvelerinden biri ise Çin’in Guangzhou şehrindeki bir alışveriş merkezinde ortaya çıktı. Tmall alışveriş merkezinde bulunan 5 katlı bir otomobil otomatı diyeceğimiz sistem, sizin aplikasyon üzerinden satın almak ya da kullanmak istediğiniz modeli seçmeniz ile başlıyor…

Basit olarak istediğiniz modeli seçip, yüzünüzü uygulama üzerinden taratıyorsunuz. Uygulamaya işlenen yüzünüz, otomat dediğimiz makinenin hafızasına işleniyor. Seçtiğiniz otomobili satın almadan ya da teslim almadan önce de sistem elindeki bilgileri sizinle eşleştiriyor, herhangi bir eşleşme olmadığı durumlarda aracınızı teslim etmiyor.

Bu makine 23 Nisan günü halkın kullanımına açılacak. Alıcılar 3 günlük test sürüşü organizasyonlarını buradan yapabilecekler. Aynı sistem Beijing ve Hangzhou şehirlerinde de bulunuyor.

Tmall Auto, Otomobillerden Sorumlu Genel Müdürü, “Tmall veya Taobao uygulamalarına kayıt olmak tamamen mobil.” dedi ve “Bir Ford modelini seçin ve aracı kim alacaksa onun fotoğrafını çekin. Teslim alacağınız tarihi de bu uygulama üzerinden belirleyin.” ekledi.

Alibaba, bu sisteme yabancıların erişip sizin adınıza otomobil satın almasının mümkün olmadığını söylüyor. 2016 yılında Maserati’nin 18 saniye içerisinde 100 adet otomobilinin bu sistem üzerinden güvenli bir şekilde satıldığını da hatırlatıyor. Online otomobil satın almak gün geçtikçe daha popüler bir sistem haline geliyor. Tesla direkt olarak satışlarını bu tarzdan yaparken yılların üreticileri de yavaşta olsa bu sisteme geçiş yapıyorlar. Bu markalara örnek olarak; Hyundai, Mercedes, BM ve Volvo diyebiliriz.