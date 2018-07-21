Formula E Şampiyonu ‘Audi Sport ABT Schaeffler’ oldu

Formula E’de Audi Sport ABT Schaeffler, takımlar sıralamasında geride devam ettiği seriyi birinci tamamladı. Brooklyn’de gerçekleşen yarışta birinci ve ikincilik dahil dört kez podyuma çıkmayı başaran takım, 94 üzerinden 78 puan toplayarak 33 puanlık farkı kapatıp 2 puan farkla zafere ulaştı.

FIA Formula E Şampiyonasının takımlar sıralamasında birincilik mücadelesi son tura kadar sürdü ve şampiyonu yalnızca 2 puanlık bir fark belirledi. Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen yarışta Lucas di Grassi, Manhattan'ın merkezine tepeden bakan Brooklyn'de gerçekleşen yarışta 43 turun ardından bitiş çizgisinden ikinci sırada geçen isim oldu. Brezilyalı pilot, art arda elde ettiği yedinci podyum sıralaması ile şampiyonayı da ikinci sırada tamamladı. Pilot, sezonun ilk dört yarışında derece alamazken, altıncı yarıştan itibaren her müsabakada podyuma çıkmayı başardı.

Brezilyalı pilot, elde ettiği bu sonucu şu şekilde değerlendirdi: “İlk dört yarışı puansız bitirdikten sonra sezonu sürücüler sıralamasında ikinci bitirmiş olmak mutluluk verici. Sonuç itibarıyla ekibimizle birlikte harika bir sezon oldu. Hiç pes etmedik. Böylesine muhteşem bir geri dönüş yaparak takımlar sıralamasında birinciliğe ulaşmış olmak bunun en iyi kanıtı.” Formula E'nin dört yıllık tarihinde di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler takımıyla 27 kez podyuma çıkıp toplamda 611 puan toplayarak, elektrikli yarış serilerinde mücadele eden diğer tüm pilotları geride bıraktı.

Lucas di Grassi'nin Takım arkadaşı Daniel Abt ise, yarışı üçüncü sırada bitirerek 15 puan elde etmenin yanı sıra, en hızlı tur zamanını kaydederek kazandığı ilave puanla final yarışında takımlar sıralamasındaki birinciliğe önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Bu sezon dördüncü en hızlı tur zamanını yapan 25 yaşındaki pilot, bu bakımdan diğer tüm pilotları da geride bıraktı.

PİLOTLAR

1 France Jean-Eric Vergne 198

2 Brazil Lucas di Grassi 144

3 United Kingdom Sam Bird 143

4 Switzerland Sébastien Buemi 125

5 Germany Daniel Abt 120

6 Sweden Felix Rosenqvist 96

7 New Zealand Mitch Evans 68

8 Germany Andre Lotterer 64

9 Brazil Nelson Piquet Jr. 51

10 United Kingdom Oliver Turvey 46

11 Germany Nick Heidfeld 42

12 Germany Maro Engel 31

13 Italy Edoardo Mortara 29

14 Belgium Jérôme d’Ambrosio 27

15 Portugal Antonio Felix da Costa 20

16 United Kingdom Alex Lynn 17

17 Argentina Jose Maria Lopez 14

18 France Tom Dillmann 12

19 France Nicolas Prost 8

20 United Kingdom Tom Blomqvist 4

21 Italy Luca Filippi 1

22 France Stéphane Sarrazin 0

23 China Ma Qing Hua 0

24 Japan Kamui Kobayashi 0

25 Switzerland Neel Jani 0

TAKIMLAR

1 Germany Audi Sport Team Abt 264

2 China Techeetah 262

3 United Kingdom Virgin Racing 160

4 India Mahindra Racing 138

5 France DAMS 133

6 United Kingdom Jaguar Racing 119

7 Monaco Venturi 72

8 China NIO Formula E Team 47

9 United States Dragon Racing 41

10 United States Andretti Autosport 24