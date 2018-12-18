Formula E’nin ilk ayağı hafta sonu tamamlandı!

2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonasının ilk ayağı Suudi Arabistan’da koşuldu. Heyecan dolu bir yarışın ardından Formula E şampiyonu Jean-Éric Vergne'ın DS E-TENSE FE19'u bitiş çizgisini geçen ikinci araç olurken, BMW serideki ilk yarışında Da Costa ile kazandı. Üçüncü ise Mahindra Racing'den Jérôme d'Ambrosio oldu.

İyi bir start alan Antonio Felix da Costa yerini korurken, Sebastien Buemi ikinci ve Jose Maria Lopez üçüncü sırada yer aldı. İlk turda aracının kontrolünü kaybeden ve bariyerlere çarpan Edoardo Mortara ön kanadına zarar verdi. Vergne ise bitime 33 dakika kala start finish düzlüğünde Buemi’yi geçti. Ardından ise Andre Lotterer, Buemi’yi geçti ve ilk üç Da Costa, Vergne ve Lotterer oldu!

Vergne bitime son 26 dakikada Da Costa’yı geçerek liderliğe çıktı. Ancak Vergne, Lotterer, Massa, Sims ve Garry Pafett son 15 dakika içerisinde pitten geçme cezası aldılar ve pite girince de ister istemez geriye düştüler.

Yarışın son 12 dakikasında ise Lopez aracının kontrolünü kaybedip kaza yaptı ve yarışa güvenlik aracı girdi. Yarışın bitimine 3.5 dakika kala yarış yeniden başlardı, Da Costa, D’Ambrosio, Vergne ve Buemi ilk dört sırada yer aldılar. Vergne cezaya rağmen yarış başlar başlamaz D’Ambrosio’yu geçerek ikinciliği almayı başardı.

Fransız sürücü kalan süre içerisinde Da Costa’yı zorlasa da rakibini geçemedi ve böylelikle zafer Da Costa’nın oldu.