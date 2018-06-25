Fransa’da Hamilton kazandı!

Dünya'nın en önemli motorsporları organizasyonlarından biri olan Formula 1 de bu hafta Fransa GP'si koşuldu. Takvimin 8. yarışı olan Fransa GP'sinde kazanan ise Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton oldu!

Yarıştan bir gün önce düzenlenen sıralama turlarında ilk cebi alan Hamilton, yarışa bu sıradan başlamanın avantajıya start aldı. İlk virajda yaşanan itişmeden yara almadan sıyrılan İngiliz pilot, yarışın sonuna kadar pit stoplar haricinde liderliğini korudu ve yarışı tamamladı.

Hamilton’un takım arkadaşı Valteri Bottas ise yarışa ikinci sıradan başlamıştı. Vettel ile arka arkaya olan pilot ilk virajdaki itişmenin ardından lastiğinin patlamasıyla pite girmek zorunda kaldı. Vettel’de bu mücadeleden sağlam kurtulmadı ve ön kanadı kırıldı. o da pite girmek zorunda kaldığı için her iki pilotta son iki sıradan yarışa devam etti.

Bu durumdan faydalanan Redbull pilotu Max Verstappen ikinciliğe yükseldi. Üçüncü sırada ise lastik değişimi sonunda iyi bir yükseliş yakalayan Raikkonen oldu. İlk virajdaki kazanın sorumlusu olarak Vettel belirlendi ve 5 saniye ceza aldı. Bu durumda Vettel yarışı 5. sırada tamamladı. Bottas ise ilk virajdaki kazadan dolayı yarışı 7. sırada tamamladı

Sezonun 9. yarışı olan Avusturya GP’si 1 Temmuz pazar günü yapılacak.