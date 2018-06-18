Fransız markanın amiral gemisi!

Renault markasının ürün gamının en üstünde bulunan Talisman ile güzel zaman geçirdim. Bu süre içerisinde otomobilin yakıt tüketimini, performansını, teknolojilerini ve konforunu daha yakından deneyimleme imkanı buldum. Şimdi ise sıra bunları size aktarmakta...

İlk defa 2015 yılında tanışma fırsatı bulduğum Talisman ile şimdiki karşılaşmam kaç oldu tam olarak bilmiyorum diyebilirim. Otomobil Renault ürün gamında en üst seviyede bulunuyor. Espace ve Koleos diye iki büyük model daha var ama onlardan biri MPV, diğer, SUV. Talisman ise otomobil…

Talisman, Renault markasının Kadjar ile başlayan tasarım dili yeniliğinin ilk örneklerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı. C harfi şeklinde olan farlar, büyük marka logosu, yüksek omuz çizgisi ve büyük stoplar otomobilin en dikkat çeken detayları.

İlk defa aracı gördüğünüzde farları size merhaba diyor. C çeklinde olan farlar, gündüz ledleriyle desteklenmiş. Motor ızgarasının tam ortasında yer alan büyük Renault logosu da marka bilincini vurgulamak adına iyi bir iş çıkarıyor.

Talisman yan profilden olabildiğince sade bir dilde tasarlanmış. Otomobilin 19 inç boyutundaki gri ve füme renkli jantları Talisman’ın ciddi ama dinamik duruşunu destekliyor.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise bagaj kapağını boydan boya kaplayan stoplarla karşılaşıyorsunuz. Bu stoplarda led teknolojisiyle desteklenmiş durumda.

Talisman’ın sürücü kapısını açıp içeriye geçtiğinizde ise dışarıdaki füturistik yapının içeride de devam ettiğini hemen fark ediyorsunuz.

Ön konsolun tam ortasına hem dikey olarak konumlandırılmş olan multimedya ekranı bunlardan biri, bu arada bu ekran 8.7 inç boyutunda ve otomobilin tüm özelliklerine bu ekran üzerinden erişebiliyorsunuz.

Multimedya ekranına ek olarak gösterge tablosunun ortasında yer alan hız göstergesinin de lcd olması buna ek bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Test aracımız olan Talisman, donanım olarak oldukça bonkördü. Ön koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj imkanı vardı. Bunlara ek olarak otomobilin koltukları sizinde tahmin ettiğiniz gibi deri idi.

Otomobilin ölçüleri de oldukça merak uyandıran önemli özelliklerden biri. 4849 mm uzunluğa, 1868 mm genişliğe, 1463 mm yüksekliğe ve 2808 mm aks mesafesine sahip. Aks mesafesi özellikle otomobilin iç mekanını bire bir olarak etkileyen bir unsur. Bu detaylar ışığında Talisman 608 litrelik bir bagaja sahip oluyor ve toplamda 1518 kg ağırlığında.

Otomobilin teknik detaylarına geçmeden önce içeride ve dışarıda birden fazla yazılmış olan 4Control, logosunun ne işe yaradığından bahsetmek isterim. 4Control aslına bakarsanız ön ve arka tekerlekle ilgili bir sistem. 4Control, yönlendirilebilen dört tekerlekli özel sistem, virajlara tam anlamıyla güven içinde girmenizi sağlıyor.

Şehirde, ön ve arka tekerleklerin ters açıyla yönlendirilmesi Talisman'ı küçük bir şehir otomobili kadar kullanışlı olmasını sağlıyor ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olmasına katkıda bulunuyor.

Uzun yol sürüş durumunda, kullanılan teknolojilerin sinerjisi ve aynı açıyla hareket eden ön ve arka tekerlekler, virajlarda daha iyi bir hassasiyet düzeyine ulaşılmasını ve beklenilenin üzerinde bir yol tutuşu sağlıyor. Şasinin tepkileri ise seçilen MULTI-SENSE sürüş moduna bağlı olarak adapte oluyor.

Talisman’ın motor kaputu açtığınızda karşınıza 1.6 litrelik çift turbolu bir dizel ünite çıkıyor. Alıştığınız 1.6 litrelik dCi motorlardan daha güçlü ve daha ekonomik olan bu motor sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede ulaşıyor.

160 beygir güç ve 380 Nm tork üretebilen bu motorun gücünü ön tekerleklere 6 ileri EDC(çift kavramalı otomatik şanzıman) iletiyor. EDC şanzıman hızlı ve güvenli çalışan önemli vites kutularından biri. Sürüş esnasında vites değişimlerinde sarsıntı ve kesinti gibi her hangi bir durumla karşılaşmanız oldukça zor.

Talisman ile sürüşe başladığınızda otomobilin konfor odaklı bir Fransız otomobili olduğunu kolayca fark ediyorsunuz. Özellikle Multi Sense diye adlandırılan sürüş modları sayesinde otomobili sürüş karakterinize göre programlayabiliyorsunuz. Bu programlama sadece gaz ve direksiyon tepkilerinin sertleşmesi olarak düşünülmesin, süspansiyonlarından 4Control sistemine kadar Talisman, seçtiğiniz sürüş moduyla değişimini tam anlamıyla sağlıyor.

Otomobille biraz şehir dışına çıkıp tempoyu yükselttiğimde, hemen Sport moduna geçişini yapıyorum aracın. Bu mod sayesinde gösterge ve ambiyans ışıkları kırmızı olarak değişiyor ve Talisman, ağır başlı makam otomobili durumundan biraz uzaklaşıyor. Sertleşen süspansiyonları sayesinde daha sert biçimde yere basan otomobil, bir virajdan diğerine sürüklendiğiniz noktalarda hızını taşımada size yardımcı oluyor. Ayrıca sertleşen süspansiyon gövdenin daha az esnemesine sebep oluyor böylece daha güvenli bir biçimde otomobili hızlandırabiliyorsunuz. Ancak önden motorlu ve önden çekişli bir otomobil olduğu için ister istemez limitleri zorlarken önden kayma durumlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ekstra olarak 1.6 litrelik dCi motor rakiplerine göre daha iyi bir performans sergiliyor, 2 litrelik dizel motorlar kadar güçlü hissettiriyor.

Talisman ülkemizde Touch ve Icon olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satın alınabiliyor. 1.5 litre dCi 110 hp, 1.6 dCi 130 hp ve 1.6 dCi 160 hp üç farklı motor seçeneğiyle satın alınabilen Talisman’ın her motor seçeneğini EDC şanzımanla satın alabiliyorsunuz. 155 bin tl’den başlayan etiket fiyatı 233 bin 750 tl’ye kadar uzanıyor. Test aracımızın fiyatı ise tüm opsiyonlarla 255 bin tl üzerinde.