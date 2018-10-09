G-Serisi ve X-Class “Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası”ndaydı!

Mercedes-Benz Türk, Tuna Masters kapsamında 20-23 Eylül tarihleri arasında TEOS ve 4-7 Ekim tarihleri arasında İzmir’in doğal güzellikleriyle tanınan beldesi Alaçatı’da düzenlenen Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası’nın otomotiv sponsorluğunu üstlendi.

Mercedes-Benz'in 39 yıllık arazi ikonu Mercedes-Benz G-Serisi'nin en yeni nesli G 500 modeli ve “Türünün X Örneği” olarak Türkiye'de yaklaşık 1 sene içerisinde Pick-Up segmentinde dikkat çeken Mercedes-Benz X-Class, festival boyunca katılımcıların beğenisine sunuldu. Festival katılımcılarının deneyimleme şansı buldukları yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi, E-Serisi, CLS modelleri ve Mercedes-Benz X-Class modelleri ayrıca turnuva boyunca Mercedes-Benz Pop-Up Store bünyesinde de test edildi. Etkinlikler kapsamında en büyük balığı yakalamak için mücadele eden katılımcılar, karada kaldıkları süre boyunca Mercedes-Benz'in alanında keyifli zaman geçirdiler.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Bu yıl ilk defa sponsor olduğumuz Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası, kendi alanındaki en keyifli organizasyonların başında geliyor. Mercedes-Benz Türk olarak hem sponsorluklarımızda, hem de sosyal sorumluluk projelerimizde uzun soluklu işbirlikleri yapmaya özen gösteriyoruz. Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası, deniz tutkusu ile otomobil tutkusunu bir arada yaşayan özel bir kitle ile buluşma noktamız oldu. Turnuva boyunca bize eşlik eden Yeni Mercedes-Benz G-Serisi yaklaşık 40 senelik bir birikim sonucunda en güncel haline gelen, sadece bir arazi aracı ikonu değil, aynı zamanda çok özel bir yaşam stili konumunda yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz G-Serisi'nin başrolde olduğu organizasyonumuzda ayrıca sektördeki ilklerden olan Mercedes-Benz Pop-Up Store'umuz ile de turnuva katılımcılarının keyfine keyif katmayı amaçladık.” dedi.