Garenta’dan indirim!

Garenta’dan kampanya… Araç kiralama rezervasyonunu online ödeme ile Garenta’dan gerçekleştiren kullanıcılar, anında yüzde 15 indirim fırsatı kazanıyor. Ayrıca kredi kartlarına 6 taksit imkanından da faydalanabiliyor.

Garenta'dan rezervasyonunu “Şimdi Öde” seçeneği ile web sitesi üzerinden gerçekleştiren kullanıcılar, yüzde 15 indirim hakkı kazanıyor. Online rezervasyonlarda ise kredi kartına 6 taksit seçeneği de bulunuyor. Ayrıca, anlaşmalı banka kartlarını kullanan kullanıcılar, 6 taksit yanında Garenta'dan yüzde 25 varan indirim alırken ilave 4 taksit imkanı da kazanıyor. İlave taksit kampanyasından yararlanabilmek için son tarih 11 Temmuz 2018!

Garenta; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Trabzon, Muğla Bodrum, Dalaman, Eskişehir illeri olmak üzere Türkiye genelinde aktif olarak 20 farklı noktada araç kiralama hizmeti veriyor.