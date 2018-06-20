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Garenta’dan indirim!

Garenta’dan kampanya… Araç kiralama rezervasyonunu online ödeme ile Garenta’dan gerçekleştiren kullanıcılar, anında yüzde 15 indirim fırsatı kazanıyor. Ayrıca kredi kartlarına 6 taksit imkanından da faydalanabiliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 13:00 20 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Garenta’dan indirim!
Garenta’dan kampanya… Araç kiralama rezervasyonunu online ödeme ile Garenta’dan gerçekleştiren kullanıcılar, anında yüzde 15 indirim fırsatı kazanıyor. Ayrıca kredi kartlarına 6 taksit imkanından da faydalanabiliyor.

Garenta'dan rezervasyonunu “Şimdi Öde” seçeneği ile web sitesi üzerinden gerçekleştiren kullanıcılar, yüzde 15 indirim hakkı kazanıyor. Online rezervasyonlarda ise kredi kartına 6 taksit seçeneği de bulunuyor. Ayrıca, anlaşmalı banka kartlarını kullanan kullanıcılar, 6 taksit yanında Garenta'dan yüzde 25 varan indirim alırken ilave 4 taksit imkanı da kazanıyor. İlave taksit kampanyasından yararlanabilmek için son tarih 11 Temmuz 2018!

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Garenta; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Trabzon, Muğla Bodrum, Dalaman, Eskişehir illeri olmak üzere Türkiye genelinde aktif olarak 20 farklı noktada araç kiralama hizmeti veriyor.

Son güncelleme: android-time 11:0120.06.2018
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