Gelecek yıl pazar 450 bin olacak!

Otomotiv Distribütorleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen sektör değerlendirmesi toplantısında, ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce ve ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu yaptıkları açıklamada bu yıl pazarın 600 bin adette kalacağını, 2019 yılında da ağır ticari araç da dahil 450 bin adet olacağı tahmin ettiklerini açıkladılar.

Reuters’ın haberine göre ODD’nin toplantısında konuşan ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce ve ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv pazarıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundular. Açıklamaların odak noktasında bu yılın satış rakamları ve gelecek yılın hedefleri vardı.

“Yaşlı araç parkını gençleştirmek için yıl sonunda bitecek hurda araç programı sürekli hale getirilebilir; ÖTV matrahlarının ardından hurda araç matrahının da güncellenmesini bekliyoruz” açıklamacı Erce’den geldi. Erce, geçen yıl 980 bin olan otomotiv pazarının bu yıl yüzde 38.8 daralarak 600 bin adette kalacağı yönünde bir tahminde de bulundu. Otomotiv sektöründeki üretime de değinen Erce, “Üretimin bu yıl yüzde 5 daralarak 1.67 milyon adetten, 1.59 milyon adete inmesi tahmin ediliyor” dedi.

Gelecek yılki pazar tahminlerinde ise Ali Bilaloğlu, “Otomotiv pazarının 2019’da ağır ticari araç da dahil 450,000 adet olacağını tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı.