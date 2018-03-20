Genç Milli Kolot’tan podyum başarısı!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED desteğinde 'National Team Turkey' adına ülkemizi ‘Belçika Rotax Max Challenge’ serisinde temsil eden 12 yaşındaki milli sporcumuz Ömer Asaf Kolot, kupanın ikinci yarış için 17-18 Mart tarihlerinde Belçika'nın Mariembourg pistindeydi.

Bu sezon geçtiği bir üst kategori olan Mini Max’da 7 farklı ülkeden, 16 sporcuyla mücadele eden Ömer Asaf, antrenman turlarında çok büyük kaza yaşasa da mekanik ekibin üstün performansı ile aracı yarışa hazır hale getirildi.

Soğuk hava koşulları ve pistte meydana gelen buzlanma nedeni ile sıralama turları yapılamazken, sporcuların ilk yarıştaki dizilimleri kurayla belirlendi. Bir sonraki ayakta sporcular tersten sıralanırken, Ömer Asaf, elde ettiği hızlı tur zamanlarıyla dikkat çekti ve kupanın ikinci ayağından 3. olarak ayrılmayı başardı.

5 yarışlık serinin üçüncü ayağı için 19-20 Mayıs tarihlerinde Belçika Kerpen pistine çıkacak olan genç sporcumuza başarılar diliyoruz.