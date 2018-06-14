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Ghosn ile Renault’un yolları ayrılıyor!

Financial Times'ın haberine göre Renault CEO'su Carlos Ghosn, 2022 yılında bitecek olan görev süresinden önce işi bırakacak!

Sozcu.com.tr
android-time 11:00 14 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Ghosn ile Renault’un yolları ayrılıyor!
Financial Times'ın haberine göre Renault CEO'su Carlos Ghosn, 2022 yılında bitecek olan görev süresinden önce işi bırakacak!

Hem Renault’un hem de Nissan, Mitsubishi, Renault ittifakının başkanı olan Ghosn’un, 2022 yılında bitmesi beklenen görevinden bu zamanı beklemeden ayrılacağı Financial Times tarafından Perşembe günü yayınlanan haber de belirtildi.

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Ghosn, “2022’den önce Renault CEO’luk görevimin durdurulacağından şüphelenebilirsiniz” dedi. Renault markası ise konuyla alakalı bir yorum ve açıklamada bulunmadı.

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Geçtiğimiz Eylül ayında Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının 2022 planlarını açıklayan Ghosn’un grup hedefleri arasında 10 milyar Euro’luk bir gelire ulaşmak vardı. Bu değer 2016 yılında 5 milyar olarak gözüküyor.

Son güncelleme: android-time 09:2315.06.2018
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