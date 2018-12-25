Patronun sağ kolu serbest!

Nissan Başkanı Carlos Ghosn'un yıllarca kazancını düşük göstermesine yardım etmekle suçlamasıyla 19 Kasım'da tutuklanan Nissan yöneticisi Greg Kelly, Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından 70 milyon yen kefaletle serbest bırakıldı.

Japon yayın kuruluşu NHK’nın haberine göre Carlos Ghosn ile birlikte tutuklu olan Greg Kelly, 70 milyon yen kefalet karşılığında serbest kalacak. Greg Kelly, geçtiğimiz ay Ghosn ile birlikte tutuklanmış ve o günden beridir göz altındaydı.

İkilinin göz altında olmalarının sebebi ise Ghosn’un beş yıl boyunca gelirini düşük göstermesi sebep gösterilmişti. Geçen hafta cuma günü ise tekrar tutuklanan Ghosn 16 milyon dolardan fazla kişisel yatırımının kaybını Nissan’a kaydırdığı iddia ediliyordu. Bu yüzden mahkeme Ghosn’un 1 Ocak tarihine kadar göz altında kalmasını istedi.