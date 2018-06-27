Goodyear’a Honda’dan ödül

Goodyear, Honda Kuzey Amerika tarafından, ‘Tedarikçi Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü.

Goodyear; insan hakları, uyumluluk ve etik, yönetim, çeşitlilik, ticari uygunluk, sağlık ve güvenlikle çevre olarak belirlenen Honda'nın yedi alt başlıktan oluşan sürdürülebilirlik programının bütün alanlarında mükemmelliğe ulaştı. Ödül sürecinin bir parçası olarak Honda, bu uygulamaların nasıl hayata geçirildiğini ilk elden gözlemlemek için Goodyear'ın Oklahoma, Lawton'da bulunan tesisini ziyaret etti.

Goodyear Kuzey ve Güney Amerika Başkanı Steve McClellan, “Müşterilerimizin, toplumumuzun ve çevremizin yararı için lastik endüstrisine liderlik etmeye çalışıyoruz. Yeniliklerimiz, yuvarlanma direncini geliştiren ve sürücülerin kilometre başına daha az yakıt kullanmasına yardım eden lastik tasarımlarından, tesislerimizde su ve enerjinin işletmeye yönelik kullanımını azaltmaya ve lastiklerimizin kullanım ömürlerinin sonuna kadar kurallara uygun şekilde yönetilmesini garanti etmeye kadar, tedarik zincirinin başından sonuna bütün gelişimi yönlendirmektedir” dedi.

Uzun yıllardır Honda ile çalışan Goodyear, 30 yılı aşkın süredir ünlü otomobil üreticisine lastik tedarik ediyor. Goodyear'ın orijinal ekipman tedarikçisi olduğu en yeni modeller arasında Honda Accord, Acura RDX ve TLX araçları da yer alıyor.