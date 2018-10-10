Goodyear’dan 240 TL’ye varan kış fırsatları

Goodyear’dan, 1 Ekim 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 4 adet 16 inç ve üzeri Goodyear marka 4x4, binek kış lastiği, binek yaz lastiği ve binek dört mevsim lastiği alanlar, www.gooodyearclub.com.tr’ de geçerli 80 TL’lik hediye çeki; 17 inç ve üzeri Goodyear marka 4x4, binek kış lastiği, binek yaz lastiği ve binek dört mevsim lastik alanlar ise 240 TL değerinde yine aynı internet sitesinde geçerli alışveriş çeki veya Goodyear satış noktasında kullanılmak üzere servis çekine sahip olacaklar.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, 80 TL'lik puanlarını goodyearclub.com.tr üzerinde kullanırlarken, 240 TL'lik puan kazanan kampanya katılımcıları ise Goodyear satış noktasında isterlerse servis hizmetini isterlerse de goodyearclub.com.tr alışveriş çeki seçeneğini kullanabilecekler. Tüketiciler, hediyelerini goodyearclub.com.tr üzerinden kullanmak istediklerinde hediye çekinden akaryakıta, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere kadar çok çeşitli hediyelerden istediklerini seçebilecekler.

Mevsime ve iklime uygun lastik kullanımına ve kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Alpay Selçuk; “Goodyear olarak, sadece kar yağışı olduğunda değil, hava sıcaklığının +7°C'nin altına düştüğü tüm bölgelerde yol güvenliği için kış lastikleri kullanılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunar. Bu da tüketiciler için çok daha güvenli sürüş performansı demektir. Goodyear'ın üstün teknolojisiyle öne çıkan lastikleriyle, tüketicilerimize bir yandan güvenli ve konforlu sürüş sunarken, bir yandan da kampanya kapsamında birbirinden değerli hediyeler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

UltraGrip 9

Binek araçların ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve farklı ebat, yük ve hız profillerinde toplam 18 farklı tip olarak tasarlanan Goodyear UltraGrip 9 kış lastiği en sert kış şartlarında mükemmel fren performansı, karlı zeminde üstün yol tutuşu ve ıslak zeminde kızaklamaya karşı iyileştirilmiş performans sunuyor.

UltraGrip 8 Performance

Binek araçların ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve farklı ebat, yük ve hız profillerinde toplam 10 farklı tip olarak tasarlanan Goodyear UltraGrip 8 Performance kış lastiği zorlu kış şartlarında iyileştirilmiş yol tutuş, buzlu yollarda mükemmel performans ve ıslak zeminde kızaklamaya karşı yüksek direnç sunuyor.

UltraGrip Performance SUV Gen-1

SUV araçların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 kış lastiği bütün kış şartlarında kısa fren mesafesi ve üstün yol tutuşu sunuyor. Farklı ebat, yük ve hız profillerinde toplam 34 farklı tip olarak tasarlanan Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 kış lastiği; kuru ve karlı zemin arasında daha iyi bir denge, buzlu ve karlı zeminlerde geliştirilmiş frenleme ve sürüş yanında, iyileştirilmiş yol tutuş özelliklerini taşıyor.