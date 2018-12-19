Goodyear’dan kış kampanyası!

Goodyear’ın 31 Ocak 2019 tarihine dek uzatılan kampanyası kapsamında 4 adet 16 inç ve üzeri Goodyear marka 4x4, binek kış lastiği, binek yaz lastiği ve binek dört mevsim lastiği alanlara Goodyear Club internet sitesinde geçerli 80 TL'den 240 TL'ye kadar hediye çeki veriyor!

4 adet 16 inç ve üzeri Goodyear marka 4×4, binek kış lastiği, binek yaz lastiği ve binek dört mevsim lastiği alanlar 80 TL, 17 inç ve üzeri Goodyear marka 4×4, binek kış lastiği, binek yaz lastiği ve binek dört mevsim lastik alanlar ise 240 TL değerinde www.gooodyearclub.com.tr adresinde geçerli Goodyear satış noktasında kullanılmak üzere servis çekine sahip olacaklar. Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, 80 TL'lik puanlarını Goodyear Club internet sitesi üzerinde kullanırlarken, 240 TL'lik puan kazanan kampanya katılımcıları ise Goodyear satış noktasında isterlerse servis hizmetini isterlerse de Goodyear Club internet sitesinde alışveriş çeki seçeneğini kullanabilecekler.

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