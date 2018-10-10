Görüp görebileceğiniz en farklı kamyonetler!

Dünya otomotiv pazarında her zaman yeri olan kamyonet(pick-up) modellerini bilmeyeniniz yoktur. Bu araçlar standart yol ve yol dışında kullanımın haricinde sunduğu kasasıyla farklı türden eşya veya araç, gereçlerin taşınmasında da kullanıcısına yardımcı oluyor. Biz de sizler için görebileceğiniz en farklı ve değişik ayrıca eşine az rastlanır pick-up modellerini bir araya getirdik.

BMW E30 M3 Pickup

Bavyeralı markanın ikonik modeli olan E30 M3’ün görebileceğiniz en farklı kasa tipi. Bu otomobil standart olarak coupe ya da cabriolet olarak üretiliyor. Ancak BMW bu otomobilin konsept modeli olarak nitelendirdiği M3 Pickup’tan da iki adet üretmiş ve saklıyor. 2 litre 192 beygir güç üreten motora sahip olan bu otomobil hem kasaya hem de açılabilen kumaş bir tavana sahip, ayrıca 1986 model!

BMW E92 M3 Pickup

İkinci M otomobili olan pickup ise E92 gövde kodlu olan M3 Coupe’den türetilmiş. 4 litre V8 atmosferik motora sahip olan bu aracın E30’dan farkı kumaş tavanlı değil de sert tavanlı olması. Dünya’da bir tane olan bu özel pickup modelinden, Avrupa ve Güney Afrika’da sonradan yapılmış olarak var.

E30 M3 pickup’ta olduğu gibi bu modelinde kasasının altı alüminyum taban sacıyla kaplı.

Dodge Ram SRT 10

Amerika’nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da üretilen bu pick up ise üzerinde bulunduğu motoruyla diğer araçlardan farklılaşıyor. Dodge markasının süper spor otomobili olan Viper’ın V10 motoruna sahip olan Ram SRT 10, 8.3 litrelik motoruyla 500 beygir güç üreten bir canavar!

Chevrolet SSR

Ülkemizde çok az sayıda belki de bir elin parmak sayısını geçmeyecek adette bulunan bu pickup modeli, retro Amerikan tasarımıyla diğer rakiplerinden üretildiği 2000’li yıllarda ayrılıyor. SSR, Super Sport Roadster olarak açılan bu araç ilk üretildiğinde 5.3 litrelik V8 motora sahipti, ikinci jenerasyonunda 390 beygir güç üreten 6 litrelik LS2 V8 ile üretildi. Otomobilden toplamda 4 yıl boyunca 24 bin 150 adet üretildi.

Mercedes-AMG G63 6×6

Mercedes’in X-Class pickup’ından önce piyasaya sürdüğü ve o araçtan tamamıyla ayırdığı modeli G63 6×6. Bu araç hazırlanırken Alman markanın ikon modeli olan G Serisi’nden tamamıyla esinlenmiş durumda. 5.5 litrelik V8 twin turbo motora sahip olan bu araç 536 beygir güç üretiyor. Ayrıca 6 tekerden birden çekiş özelliği gösteren aracın karada gidemeyeceği yer yok gibi…

Volkswagen Transporter Type 2

Aslına bakarsanız bu araç klasik Transporter modelinin üzerinin kesilmiş hali. Tek kabini olan aracın üretim amacı aslında daha fazla yük taşıma potansiyeline sahip olmasıydı. 1967 model olan bu araçlar Brezilya’da 2013 yılına kadar üretildi.

MINI Paceman Adventure Konsept

Orijinalde ismi Morris Mini olan otomobil 2014 yılında Paceman üzerine inşa edildi. Paceman Adventure Concept ismine kavuşan otomobil 1.6 litrelik 184 hp güç üreten turbo motora sahip. Orman yeşili rengine ve özel off road lastiklerine sahip olan konsept MINI Paceman’dan bir adet üretildi.

Mercedes-Benz Unimog

Alman markanın X-Serisi aracının ilk pickup modeli olduğunu düşünürseniz yanlış yapmış olursunuz! Unimog araçlar aslında demir yolları yapımında ve askeri birlikler için kullanılan araçları ve yıllarca üretildi. Aracın son jenerasyonu 5.1 litrelik turbo dizel motra sahipti ve 231 beygir güç üretiyordu.

Lamborghini LM002

Ünlü spor otomobil üreticisi Lamborghini’nin ilk ve tek pickup modeli LM002’ye merhaba deyin. 5.2 litrelik motora sahip olan bu araç 444 beygir güç üretiyor. Efsane Countach modelinin V12’sinin kullanıldığı LM002 bugüne kadar üretilmiş en efsane pickup modelleri arasında.

Anadol P2

Ülkemizde, fiberglass’tan üretilen ilk otomobil olma özelliği taşıyan Anadol’un öncelikle halk tarafından kesilerek kamyonete çevrilmiş olan hali. Bu araç öncelikle fabrikasyon olarak üretilmedi, kendi işçiliği ve mühendisliğiyle bu aracı kamyonete çeviren halkı gören Anadol çalışanları sonrasında bu aracın kamyonetini üretmeye başladılar. 1971 yılında ilk defa üretilen bu araç 1991 yılına kadar üretildi. 1300 cc benzinli motora sahip olan ilk versiyon P2 koduyla üretildi ayrıca 1200 cc Erk dizel motorlu versiyonu da alternatif olarak kullanıcısına sunuyorlardı. Bundan sonrasında ise Ford Taunus modelinden türetilen P100 model isimli kamyonetler piyasaya sürüldü. Anadol kamyonetler geçirdiği ufak tefek dizayn değişiklikleri ile 1971’den 1991 yılına kadar 36.892 adet üretilmiştir.