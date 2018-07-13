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Gözler yollarda kalmayacak!

Binlerce otomobil tutkunun katıldığı dünyaca ünlü “Goodwood” Hız Festivali’nde ilk kez sergilenen Yeni Supra, Toyota Gazoo Racing’in renklerine boyanmış bir şekilde pistte tur attı.

Fatih TAN
android-time 09:40 13 Temmuz 2018
Haberler Otomotiv
Gözler yollarda kalmayacak!
Binlerce otomobil tutkunun katıldığı dünyaca ünlü “Goodwood” Hız Festivali’nde ilk kez sergilenen Yeni Supra, Toyota Gazoo Racing’in renklerine boyanmış bir şekilde pistte tur attı.

Yeni Supra öne konumlandırılmış sıralı altı silindirli motora ve arkadan itişli sürüşe sahip. Tamamen sürüş eğlencesine ve performansa odaklanan Supra, Toyota'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing ile birlikte geliştirildi. Prototipten anlaşıldığı kadarıyla otomobil uzun burunlu bir yapıya sahip. Özellikle ön tampon altındaki aerodinamik tasarımlar aracın yere basma kuvvetinin geliştirilmesine yönelik yapılan detaylar.

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Yere paralel ve led teknolojili stoplar ise arka kısmı olduğundan daha geniş gösteriyor. Bagaj kapağı üzerindeki “Ducktail” tarzında spoyler önden gelen rüzgarın arka lastikleri yere daha sağlam basması için tasarlanmış. Yan profilde ise kapıların arka kısmında kalan hava kanalları hemen göze çarpıyor. Bu unsurlar sayesinde Supra’nın aerodinamik olarak neye benzediğini merakla bekliyoruz.

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Goodwood'da Yeni Supra'nın yanı sıra modelin yarış otomobili versiyonu olan Toyota GR Supra Racing Concept ve Le Mans 24 Saati kazanan TOYOTA TS050 Hybrid de sergilendi. . Prototip Supra'yı projeden sorumlu şef mühendis Testuya Tada ve test sürücüsü Herwig Daenens kullandı.

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Son güncelleme: android-time 08:5313.07.2018
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