Gözünü SUV’a dikti!

20 yıllık lastik üreticisi Goodyear, üç yeni teknoloji kullanarak ürettiği ultra yüksek performanslı yeni lastiği Eagle F1 Asymmetric 3 SUV’u satışa sundu. Marka yıllık 3,5 milyonluk Türkiye SUV lastiği pazarında gözünü ‘Aslan payı’na dikti…

Goodyear, daha yüksek yol tutuşu ve frenleme için optimize edilmiş Eagle F1 Asymmetric ailesinin en son üyesi Eagle F1 Asymmetric 3 SUV'u Türkiye pazarına sundu. TÜV SÜD testlerinde rakiplerine ve bir önveki nesline kıyasla ıslak zeminde 4,4 metre, kuru zeminde ise 1,5 metre daha kısa fren mesafesi sergileyen lastik 27 yeni ebatta tüketiciye sunuluyor. Global SUV pazarının son 5 yılda 64 yeni modelin eklendiğini belirten Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, “Önümüzdeki 5 yılda da 43 yeni model gelecek. Türkiye'deki SUV pazarı da gün geçtikçe büyüyor. 2012'den bu yana yüzde 15 oranında arttı. Türkiye'deki SUV pazarında yılda yaklaşık 3,5 milyon adet lastik satılıyor. Biz de Goodyear olarak hızla büyüyen pazarda bu lastiği 27 yeni ebatta tüketicilerimize sunacağız. Bu seri ile Türkiye pazarındaki iddiamızı bir kez daha ortaya koyuyoruz” dedi.

190 ÜLKEYE İHRACAT

Günlük 20 bin adetlik üretim kapasitesine sahip İzmit ve Adapazarı fabrikalarında ürettikleri lastikleri 190 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Mahmut Sarıoğlu, “Üretimin yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ediyoruz. 2017 yılında 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu. Aya ilk ayak basan lastik, ilk patlasa da gidebilen (RunFlat) lastik, ilk çevreye duyarlı oksijen serisi gibi birçok ilklerin markası Goodyear hakkında da bilgi veren Genel Müdür, “60'lı yıllardan beri Türkiye'deyiz. Bugün 2 bin çalışılanımız var. Global olarak yılda 400 milyon dolar sadece Ar-Ge'ye yatırım yapılıyor. Goodyear şu anda bizde üretimi olmasa da RunFlat ve elektrikli araçlara özel lastik teknolojileri üzerine yoğun çalışmalar yapıyor. Zamanı geldiğinde Türkiye olarak biz de bu gelişme ve teknolojiden payımızı elbette alacağız” diye konuştu.

3 yepyeni teknoloji

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, SUV sahiplerine daha iyi kuru ve ıslak zemin performansı sunuyor. Üç yeni teknolojiyi bünyesinde barındıran lastik, özel reçine katkısıyla yola daha iyi tutunma sağlayan Grip Booster, frenleme anında yola temas eden yüzeyi genişten ve bu sayede temas alanı artıran Active Braking ve daha güçlü bir lastik elde ederek yüksek hızlarda da mükemmel yol tutuşu sağlayan Optimized Construction Teknolojisi'ne sahip. Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, aynı zamanda lastiğe eklenen UHP Cool Cushion katmanı ile de yuvarlanma direncini düşürerek yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.