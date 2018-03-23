Grand Cherokee Trail Hawk’tan Türkiye’ye geliş haberi!

Dünyanın en güç SUV modeli olma unvanını elinde tutan Grand Cherokee Trail Hawk tam tamına 3.7 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu hızlı ve güçlü model Türkiye'yeönümüzdeki sonbaharda adım atacak.

Jeep markasının sahip olduğu üstün arazi performansının yanı sıra cadde kullanımlarında yol tutuş ve konforu harmanlamasıyla sadık bir hayran kitlesine sahip olan Jeep Grand Cherokee, kullanıcılarına Trackhawk versiyonuyla süper spor otomobilleri kıskandıran bir yol performansı vaat ediyor.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk'ın V8 silindirli, 6.2 litrelik supercharger destekli motoru, 700 HP güç ve 868 Nm tork üretiyor. TorqueFlite 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş Grand Cherokee Trackhawk, 0'dan 100 km/s'ye sadece 3,7 saniyede hızlanıyor. Ayrıca adaptif Bilstein süspansiyon sistemiyle birlikte Selec-Trac teknolojisi sayesinde otomobilde 5 farklı dinamik sürüş modu sunuluyor.

Maksimum 289 km/s hıza ulaşan Grand Cherokee Trackhawk'ı durdurmak içinse Brembo imzalı fren sistemine yer verilirken, iri gövdesine karşın 100-0 km/s'de 37 metrede duruyor. 19 hoparlörlü, 825 Watt gücünde Harman-Kardon ses sistemi ve 8,4 inçlik Uconnect multimedya sistemiyle donatılan Grand Cherokee Trackhawk'ta, 65'ten fazla güvenlik donanımına yer verilmiş. Özel istek üzerine ülkemizden de sipariş edilebilen ve şimdiden 1 adet satılan Jeep Grand Cherokee Trackhawk, sonbahar aylarından itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak.