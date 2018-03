Güçlü olan kalır!

Opel’in satın alınmasından sonra marka sayısı dörde çıkan PSA Grubu’nun (DS/Citroen/Peugeot) yol haritası ortaya çıktı. Peugeot CEO’su Jean Philippe İmparato, “Üç temel kritere bakılıyor. Markalarımız Türkiye dahil her ülkede PSA çatısı altında olabileceği gibi bağımsız distribütör altında da toplanabilir” dedi.

Peugeot, Cenevre Otomobil Fuarı'nda üç dünya tanıtımı gerçekleştirdi. Bir yandan 5 metrelik dev bir ‘Aslan' heykelini yeni marka elçisi olarak lanse eden Peugeot, diğer yandan yeni 508 ve yeni Rifter olmak üzere iki yeni modelin dünya tanıtımını yaptı. Lansmanda Türk basın mensuplarının soruları Peugeot CEO'su Jean Philippe İmparato, PSA (DS/Citroen/Peugeot/Opel) ile ilgili olarak hem dünya hem de Türkiye pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Jean Philippe İmparato, “Markalar kendi aralarında rekabet edecekler. Bildiğiniz üzere Citroen'in hali hazırda Türkiye'de bir distribütörü var. PSA Grubu üç temel performans kriterine bakıyor. Birincisi satış performansı ve pazar payı, ikincisi karlılık ve üçüncüsü müşteri memnuniyeti… Grubun kendi yatırımı ya da distribütör olması ile ilgili bir standardı yok. Artık bu kriterlerle değerlendiriyoruz. Güçlü oldukları yerlerde güçlü olacaklar. Tüm markalarınız aynı ülkede PSA çatısı altında olabileceği gibi bağımsız distribütör çatısı altında da toplanabilir” dedi.

ÇOK SIKI TAKİP EDİLECEKLER

Sonuçlar ve performans kriterleri yerine getirildiği müddetçe çalışan bir sistemi değiştirmeye gerek olmadığını vurgulayan Peugeot CEO'su, “Bölge yönetimi her ay Türkiye'de tüm markalarımızı yakından ve çok sıkı takip ediyor. Dolayısıyla performans konusunda herhangi bir problem tespit edilirse aktif bir şekilde yönetilecektir” diye konuştu. Aralık 2017'de bir çalıştay gerçekleştirdiklerini belirten Jean Philippe İmparato, “Peugeot için far sistemi, i-Cockpit ve tasarım, Citroen kolaylık, aile ve eğlence, Opel için de Alman konumlandırması olduğunu söyleyebilirim. Böylelikle markalar kendi aralarında kesişmiyorlar. Opel daha önce satış yapmadığı birçok ülkede satışa sunulacak. Opel CEO'su Carlos Tavares'i lansmanımıza davet ettik, Citroen de etti. Şu an Peugeot standında basınla röportaj yapıyor. Tüm bunlar ekip ruhunu gösteriyor” diye konuştu.

‘Test edin, alacaksınız'

Farklı ve yeni 508 ile sedan pazarına geri dönüyoruz diyen Jean Philippe İmparato, “Tasarıma bakın lütfen. Ama mutlaka aracı kullanın. 200 km. test edin aracı alacaksınız. Aracı 15 dakika değil, otobanlarda değil, yol tutuşunu hissedebileceğiniz yollarda kullanmalısınız. 225 beygir gücü EAT8 şanzıman ile kullanın ve tadını çıkarın. 1.5 BlueHDi Dizel ile de regülasyonla tam uyumluyuz. Enerji transformasyonu Peugeot markası için heyecanlı olacak” dedi. Dizeli yasaklayan ülkeler, şehirler olmakla birlikte bunu serbest bırakan ülkeler ve şehirler de olduğunu belirten Peugeot CEO'su “İstanbul, Londra yada Şangay mesela. Her şehir için bir motor geliştiremeyiz. Ortak özelliklerimizi, i-Cockpit, GT-Line'nı heryerde sunacağız. Kullanıcıların tercihlerine göre modellerimizde farklı enerji seçenekleri sunacağız” dedi.