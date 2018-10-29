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Hamilton bir kez daha şampiyon!

Dünya'nın en prestijli motorsporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'de sezonun 19. yarışıyla İngiliz pilot Lewis Hamilton, 4. olarak şampiyonluğunu ilan etti. Hamilton bu yılki şampiyonluğuyla birlikte son 5 yıldır Formula 1 organizasyonunun şampiyonu oldu!

Fatih TAN
android-time 10:09 29 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
Hamilton bir kez daha şampiyon!
Dünya'nın en prestijli motorsporları organizasyonlarından biri olan Formula 1'de sezonun 19. yarışıyla İngiliz pilot Lewis Hamilton, 4. olarak şampiyonluğunu ilan etti. Hamilton bu yılki şampiyonluğuyla birlikte son 5 yıldır Formula 1 organizasyonunun şampiyonu oldu!

Sıralama turlarından yarış gününe kadar oldukça heyecanlı olan Meksika GP’sinde ilk iki sırada kalkışta Redbull Racing pilotları Verstappen ve Ricciardo vardı. İyi bir kalkış yapan Hamilton ilk turun sonunda sıralamayı Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas olarak değiştirdi.

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Yarışın neredeyse 3’te 1’lik kısmı tamamlandığında ise Hamilton’un lastikleri ilk performansını vermiyordu ve zaman kaybetmesine sebep oluyordu. Bu durumu fırsat bilen Ricciardo, Hamilton’un arkasında belirdi. Lastiklerdeki erken erimeden dolayı hemen pite giren Hamilton ve arından pite giren Bottas ile takım erken pite stratejisini istemese de uygulamış oldu.

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Ferrari takımından Vettel ve Raikkonen ise uzun bir süre pistte kalarak 18. turun sonunda pite girmeyi tercih ettiler. İlk pit stoplar bittikten sonra ise  sıralama Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Vettel, Bottas ve Raikkonen olarak devam etti.

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Vettel 34. turunda Ricciardo’ya atak yapmaya başladı ve tur içinde Redbull pilotunu geride bıraktı. Bu atağın ardından Alman pilot, gözünü Hamilton’a dikti ve onu da 39. turda geçti.

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Hamilton lastiklerinin bitmesinin arıdnan Ricciardo’nun baskısı altında kalmaya başladı. 47. tura kadar bu prese dayanan Hamilton, o turda lastiklerinin de azizliğine uğrayarak virajın dışına çıktı ve Ricciardo’ya geçildi. Son turda ise Ricciardo’nun aracında teknik bir sorun çıktı ve yarış dışında kaldı. Vettel bu sayede ikinciliğe çıkarken yarışa tek pitstop ile devam eden Raikkonen de üçüncülüğe yükseldi.

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Verstappen son kısmda hata yapmadan yarışı ilk sırada tamamlamayı başardı. Vettel ikinci, Raikkonen ise üçüncü oldu. Hamilton ise yarışı dördüncü olarak  tamamladı ve bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti!

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