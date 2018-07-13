Hareket ikinci el pazarında olacak!

Sıfır km otomobillerin fiyatları, kur değişimi ve vergilendirmelerden dolayı her gün artıyor. Bu durumun farkına varar büyük markalar ise ikinci elotomobil pazarında yeni çözümler üretiyorlar. Bu yeniliklerden birini de Mercedes-Benz gerçekleştiriyor.

Mercedes-Benz Türk, sertifikalı “Kullanılmış Otomobilleri” “Mercedes-Benz Certified” çatısı altında buluşturuyor. Mercedes-Benz Certified, Mercedes-Benz Türk Bayileri'ne ait “Kullanılmış Otomobil” havuzunda yer alan tüm otomobillere hızlı ve kolay erişim imkânı tanıyor, tercih edilen otomobil ilk günündeymiş gibi kullanıcısına teslim ediliyor.

2018 yılının ilk yarısında “Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobil”satış hacminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık olarak %10 oranında artış sağlandığını belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Certified ile sertifikalı Kullanılmış Otomobil programımızın avantajlarını daha da güçlendirerek en iyi müşteri deneyimini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, yetkili bayilerimiz kanalıyla 6 yaş ve 120.000 km'nin altında ve ayrıntılı teknik kontrollerle kriterlerimize uygun olduğu onaylanmış olan otomobillerin ‘Ücretsiz 2 Yıl Onarım Güvencesi' ile müşterilerimize sunulacağı Mercedes-Benz Certified satış programı sayesinde yeni bir Mercedes-Benz otomobil satın alındığında yaşanan güven ve memnuniyetin, tıpkı ilk günkü gibi sürdürülmesini amaçlıyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk bayilerinde, Mercedes-Benz Certified kapsamında olan otomobillere kilometre sınırı olmaksızın 24 ay süreli ücretsiz Onarım Güvencesi hizmeti sunuluyor. Mercedes-Benz Kullanılmış Otomobil Onarım Güvencesi hizmetleri Türkiye sınırları içindeki tüm Mercedes-Benz Yetkili Servisleri tarafından veriliyor. Bu hizmetin geçerlilik süresi içinde otomobilin satılması halinde tüm haklar yeni sahibine devredilebiliyor.

Mercedes-Benz Certified markasının sunduğu özel avantajlar

6 yaşını ve 120.000 km'yi geçmemiş tüm Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller için 24 ay geçerli “Onarım Güvencesi” sağlanıyor.

İhtiyaç duyulan durumlarda, 7/24 hizmet alınabilen yol yardım hizmeti sunuluyor.

Mobilo Hizmeti ile birlikte tüm Mercedes-Benz Yetkili Servisleri'nde ikame araç hizmetinden yararlanılabiliyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller özelinde finansman ve kasko koşulları sağlanıyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller, ayrıntılı teknik kontrollerin ardından satışa sunuluyor. Tüm Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller ilgili kontrollere tabi tutuluyor.