Hem dizel hem de otomatik!

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, geçtiğimiz günlerde kompakt SUV modeli olan Tucson'u makyaj operasyonuna tabi tuttu. Makyaj sayesinde Tucson, led teknolojili far ve stoplara, yeni bir ön konsola ve dizel motor otomatik şanzıman kombinasyonuna kavuştu. Ben de güncellenen Tucson'u daha yakından inceledim.

Hyundai markasının 2005-2009 tarihlerinde Tucson, 2009-2015 tarihlerinde ix35 olarak ürettiği ve pazarladığı, günümüzde ise de yine Tucson adıyla satılan, kompakt SUV modeli geride bıraktığımız yaz mevsiminde makyajlandı.

Makyaj kapsamında Tucson, hem iç hem de dış tasarım detaylarında yeniliğe gitti.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde yeni olduğunu anlamak için etrafında gezinirseniz. Ön kısımda yenilenen ve led teknolojisine kavuşan farlarla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca otomobilin ön kısmında bir önceki jenerasyona göre daha geniş olan motor ızgarası da kolayca fark ediliyor.

Ek olarak Tucson’un ön sis farları etrafında yer alan gündüz ledleri de dikkatiniz çekmeyecek cinsten değil.

Tucson’un yanına geçtiğinizde ise yeni tip 19 inç jantlar da oldukça şık ve dikkat çekici…

Otomobilin arkasına geçtiğimizde ise köşeleri yumuşatılan stoplara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değişen diğer parçalar.

Tucson’un içine geçtiğinizde ise eski versiyona göre tamamıyla yenilenen bir ön konsol sizi karşılıyor. Markanın i30 modelinden tanıdığımız multimedya ekranı konsolun ortasında ve çıkıntılı bir biçimde dururken, vites kolunun arkasındaki tuşlarla aracın tüm ayarlarına erişebiliyorsunuz. Ayrıca havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş.

Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunulmuş. Tucson, 360 derece kamera sistemi sayesinde artık park ve en dar alanlardaki manevralarda üst düzey konfor sunmuş oluyor. Aracın dört bir yanındaki kameralar sayesinde en sıkışık alanlarda bile rahatlıkla park imkanı sunuyor. Tucson, Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Hız Sabitleyici, Stop&Go, Sürücü Dikkat Uyarısı gibi genişletilmiş özellikleriyle daha da yüksek satış adetlerine ulaşmayı hedefliyor.

Otomobilin en önemli yeniliklerinden biri olan motoruna geldi sıra. Tucson kendi sınıfında hem dizel motoru, hem otomatik şanzımanı hem de 4×4 çekiş sistemini bir arada sunan iyi bir alternatif oluyor.

Test aracımızın motor özellikleri ise 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Otomobil bu gücünü 4 tekerleğe birden 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla iletiyor. Ayrıca fabrika tarafından sunulan 4.8 lt / 100 km gibi iddialı bir tüketim verisi de mevcut. Ben bu otomobili kullandığım 300 km’lik mesafe boyunca ise 7.1 lt / 100 km ortalama tüketim değerine eriştim

Otomobilin yeni çekiş sistemi HTRAC ise sol ve sağ tekerlekler arasındaki frenlemeyi kontrol etmek için araç hızını ve yol koşullarını izliyor ve virajlarda veya kaygan yollarda sürüş sırasında güvenliği sağlamak için ön-arka lastikler arasındaki denge gücünü sağlıyor. Ayrıca araç sağa veya sola dönerken, tekerleklerdeki fren kuvveti kontrolüyle bozuk yollarda bile maksimum güvenlik sağlanıyor. HTRAC, gaz pedalına uygulanan güçle en uygun performansı, ön ve arka tekerleklere dağıtıyor. Fakat, Sport mod aktif iken arka tekerleklerdeki güç aktarımını en üst düzeye çıkararak dinamik sürüş hissi sağlıyor. Eco modunda ise sadece ön tekerleklerle hareket ederek yakıt ekonomisi elde etmiş oluyor.

Makyajlı Tucson, 156.736 TL’den başlayan etiket fiyatına sahip. Test otomobilimiz gibi bir Tucson almak isterseniz de bunun fiyatı 259 bin 600 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor!