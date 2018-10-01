Hem dizel hem de otomatik!

Honda'nın kompakt sınıftaki oyuncusu olan Civic modeline dizel motor ve otomatik şanzıman dopingi geldi. Biz de sozcu.com.tr olarak bu otomobilin hb gövdeli versiyonunu kullandık. İşte tüm detayları...

1972 yılından beridir üretilen, artık efsane modeller arasında girmiş olan Civic’in 2016 yılında ilk defa tanıtılan 10. jenerasyonuna merhaba deyin! Bu otomobille önceden tanışmış olabilme ihtimaliniz yüksek ancak test aracımız hatchback gövdeli ve dizel motoruyla otomatik şanzımanı onu farklılaştırıyor.

2016 yılında tanıtılan bu modelin iç ve dış tasarım detaylarıyla zaman kaybetmeden motor ve şanzıman özelliklerine değinmek istiyorum. Öncelikle motor kaputunun altında 1.6 litrelik Honda tarafından geliştirilen i-DTEC motor yer alıyor. Bu motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 9 ileri tam otomatik şanzıman sayesinde otomobil gücünü ön tekerlere doğrusal bir biçimde yönlendirmeyi başarıyor.

Otomobil maksimum beygir gücünü 4000 d/d’da verirken, maksimum torkunu 2000 d/d’da veriyor. Bundan dolayı şanzıman vites değişimlerini hep 2000 d/d üzeri motor devirlerinde gerçekleştiriyor.

i-DTEC motorlu Civic’in ortalama yakıt tüketimi ise 4.1 lt / 100 km olarak belirlenmiş. İddialı olan bu değeri İstanbul gibi yoğun bir trafiğe sahip olan şehirde yakalamanız imkansız. Ancak otomobili hem şehir içi hem de şehir dışı kıvamında kullandığım 400 km sonucunda 6.6 lt / 100 km gibi bir değer yakalayabildim. Bu değer zorlanırsa 6 litrelere de kolaylıkla gelebilecek durumda.

Bu otomobille sürüşe başladığınızda ise öncelikle motorun çalışma şiddeti sizi etkiliyor. Olabildiğince sessiz çalışan motorun devrede olup olmadığını anlamak için motor devri göstergesine bakmanız gerekiyor.

BU motor ve şanzıman kombinasyonuna kavuşan Civic’ler de dikkatinizi çekecek bir özellik daha var. Düğmelerden oluşan vites ünitesinin hemen yanında süspansiyon tuşu yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda ise göstergede bir uyarı çıkıyor ve otomobil daha sert bir duruşa geçiyor. Bu sert duruş modelin en hızlı versiyonu olan Type-R’daki sürüş modu özelliği gibi çalışıyor. Ancak otomobilin Type-R kadar sertleşmediğini belirtmem de fayda var.

9 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen motorun 120 beygir değeri otomobili performanslı bir noktaya getirmemiş. Aslına bakarsanız 300 Nm’lik tork da kötü bir rakam değil. Ancak ani hızlanma ve ani sollama yapmak istediğiniz zamanlarda tam gaz yaptığınızda otomobil size güzel cevaplar verebiliyor. Bu ZF imzalı şanzımanın en büyük faydası ise uzun yolda oluyor. 9. vites 2000 d/d ile gittiğinizde hızınız 140 km/s civarında oluyor.

Otomobilin toplam ağırlığına baktığınızda ise karşınıza 1431 kg gibi bir değer çıkıyor. Otomobilin bu ağırlığa rağmen 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 10.9 saniyesini alıyor. Maksimum hızı ise 200 km/s olarak belirtilmiş.

Bu motor ve şanzıman kombinasyonuna sahip olan Civic’ten almak isterseniz HB veya Sedan gövdeli tipleri tercih edebilirsiniz. Otomobilin başlangıç fiyatı ise hb gövdeli de 166.758 TL olarak belirtilmiş.