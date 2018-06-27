Hem özel hem de eğlenceliler

Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Lego'nun bugüne kadar ürettiği ve otomobil severlerin çok dikkatini çeken otomobil koleksiyonundan en ilginizi çekecek olan modelleri bir araya getirdik! Koleksiyonda Bugatti'nin Chiron modeli de var hem de tam 3599 parçadan oluşuyor...

Kimilerine göre oyuncak olabilir ama otomobil severler için bu koleksiyon aslında oyuncak kavramından daha öte. Lego markası çocukluğumuzdan beridir temel olarak düşündüğümüzde üç boyutlu bir yap boz gibi çalışan oyuncaklar üretiyor. Çeşitli plastik parçaları birleştirerek oluşturulan model gerçeğin birebir aynısı olmasa da eğlenceli ve şık bir anıya imkan tanıyor.

Her yaş grubundan kişiye üretilen bu oyuncaklardan bizim en çok dikkatimizi çekenler ise otomobiller oldu. İşte otomobillere ilgi duyanlar için Lego’nun model otomobil niteliğinde ürettiği ürünleri…

1- Volkswagen Transporter T1

Bu Lego modelin boyutları 11cm yüksekliğinde ve 28 cm uzunluğunda. Model toplam 1332 parçadan oluşuyor.

2- Volkswagen Beetle

VW’nin efsane bir modeli olan Beetle da Lego’ya konu olmuş modeller arasında. Bu oyuncağın boyutu ise 11 cm yüksekliğinde, 28 cm uzunluğunda ve 3.5 cm genişliğinde. Model toplam 1167 parçadan oluşuyor.

3- MINI Cooper

İngilizlerin efsane otomobili olan MINI Cooper’ın lego versiyonu da var. Cooper’ın Lego versiyonunu alırsanız boyutları 10 cm yüksekliğe, 22 cm uzunluğa ve 13 cm genişliğe sahip. Oyuncak toplam 1077 parça Lego’dan oluşuyor.

4- McLaren 720 S

Son yılların en popüler spor otomobil üreticisi olan McLaren’in önemli modellerinden biri 720 S’de kolleksiyonda. 4 cm yüksekliğinde, 14 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğinde olan bu model toplamda 161 parçadan oluşuyor.

5- Mercedes-Benz AMG GT3 yarış otomobili

Mercedes-AMG’nin GT3 yarış organizasyonundaki AMG GT-S otomobili. 4 cm yüksekliğinde, 16 cm uzunluğunda ve 6 cm genişliğinde. Toplamda da 196 parça.

6- Ferrari SF-16-H

Ferrari’nin 2016 yılında yarışan Formula 1 yarış otomobili. 184 parça olan bu oyuncak 7 cm yüksekliğinde 14 cm uzunluğunda ve 6 cm genişliğinde.

7- Bugatti Chiron

Hiper spor otomobil üreticisi Bugatti’nin tüm örneklerini sahiplerine kavuşturduğu, Dünya’nın en hızlı otomobiller modellerinden biri olan Chiron da Lego koleksiyonuna katılmış durumda. Toplamda 3599 parçadan oluşan bu oyuncak, 14 cm yüksekliğe, 56 cm uzunluğa ve 25 cm genişliğe sahip.

8- Porsche GT3 RS

Son zamanların en hızlı Porsche modellerinden biri olan GT3 RS Lego, aracın kendisi kadar ses getirmiş durumda. Toplamda 2704 parçadan oluşan oyuncak 15 cm yüksekliğe, 56 cm uzunluğa ve 22 cm genişliğe sahip.

9- Ford Mustang

Ford’un efsane modeli olan Mustang da tabiki bu koleksiyondaki yerini alacaktı. 185 parçadan oluşan bu oyuncak 4 cm yüksekliğe, 14 cm uzunluğa ve 5 cm genişliğe sahip.

10- Audi R18 e-tron

Efsane yarış otomobillerinden biri olan R18 e-tron’da burada. Toplam 166 parçadan oluşan bu oyuncak otomobil 4 cm yüksekliğe, 14 cm uzunluğa ve 5 cm genişliğe sahip.