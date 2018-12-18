Hem şık hem de sportif!

Mercedes-Benz'in yeni tasarım dilinin ilk örneği olan coupe-sedan tasarımlı modeli CLS'ye merhaba deyin. CLS'nin yeni ekonomik dizel motoru, konfor ve kalite sunan iç mekanı ve yeni teknolojileriyle otomobilden ziyade birinci sınıf bir uçak yolcuğuna alternatif oluşturmuş diyebiliriz.

Markanın E ve S Serileri arasına konumlandırdığı sportif sedan aslında CLS. İlk defa 2004 yılında karşımıza çıkan CLS Serisi o günden bu yana bir kere kasa değişimi gerçekleştirdi ve bugün de en yeni haliyle konuğum oldu.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde önceki versiyonlarına göre daha keskin olan far ve stop grupları hemen öne çıkıyor. Ayrıca önden baktığınızda otomobile uzun ve keskin bir burun da en önemli tasarım detayı olarak dikkat çekiyor.

Otomobilin yan profilini incelediğinizde ise sade ve göz yormayan bir tasarıma sahip olduğunu fark etmeniz çok da zamanınızı almıyor. Ayrıca aracın arkasına doğru uzayan ve alçalan C sütunu işleri biraz da Coupe formuna çeviriyor.

AMG donanımlı olan test otomobilimizin 20 inç boyutundaki AMG jantları da yan profildeki dikkat çekici detaylar arasında.

CLS’nin arkasına baktığınızda ise farlarla aynı tasarım çizgisine sahip olan stoplar hemen göze çarpıyor. Tasarımdan dolayı otomobilin arka kısmı biraz boş gibi gözükse de otomobilin model ismi olan CLS 300 d durumu az da olsa toparlıyor.

Dış detayları bir kenara bırakıp içeriye geçtiğinizde ise karşınıza tamamıyla yenilenmiş ve göz bebeklerinizin büyümesine sebep olan bir iç mekan çıkıyor.

Gösterge tablosunun yerine konulmuş olan 12.3 inç boyutundaki ekran ve hemen yanında yer alan aynı boyuttaki merkezi multimedya ekranı iç mekandaki teknolojik gelişimi gözler önüne seriyor.

Üç kollu sportif AMG direksiyon sportif olduğu kadar dekoratif ve fonksiyonel.

Koltukların renkleri ise başta “bu rengi nasıl temiz tutarım?” sorusunu aklınıza getirse de Macchiato rengi bir deri olduğu için yüzünüzün gülmesine ve şımarmanıza imkan tanıyor.

Tüm bu detayların haricinde özellikle günün karanlık saatlerinde CLS ile sürüş yapmak ayrı bir keyif haline dönüşüyor. Bunun ilk sebebi otomobilin açık renkli iç mekanı. Diğer sebebi ise birden fazla alternatif renk sunan ambiyans aydınlatması. Konfor ve kalite ise markanın ismini andığınızda zaten aklınıza geldiği için ayrıca belirtmedim.

Gelelim CLS’nin boyutlarına otomobil 4996 mm uzunluğunda, 2069 mm genişliğinde ve 1436 mm yüksekliğinde. Ayrıca otomobil 1750 kg ağırlığında ve 2939 mm’lik aks mesafesine sahip.

CLS’nin en önemli farklılıklarından bazıları da otomobilin donanımlarıyla alakalı. Mesela test aracımızda Burmeister ses sistemi vardı. Ayrıca Command sistemi Apple Car Play ve Android Auto’yu destekliyor. 360 derece park sistemi ve Aktif Park Yardımcısı ise özellikle park esnasında işinizi oldukça kolaylaştırıyor.

Test otomobil AMG donanıma ek olarak ise 20 inç AMG jantlar, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, kablosuz telefon şarjı, Sürüş Yardım Paketi PLUS(Aktif Takip Yardımcısı, PRE-SAFE Impulse Yan Güvenlik Sistemi), MULTIBEAM LED Işık paketi gibi donanımlara sahipti ve bu ekstra donanımların fiyatları da 20 bin 444 TL olarak satın alma fiyatına eklenmiş durumda.

Peki CLS 300’ün motoru nedir diye sorduğunuzu fark ediyorum. Kaputu açtığınızda karşınıza 2 litrelik 4 silindirli bir dizel ünite çıkıyor. Bu motor markanın kendi üretimi olan ve E Serisi’nde ilk defa tanıştığımız ünitenin daha güçlü olan versiyonu oluyor. Düşük hacimli olan motor 245 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Gücün arka tekerleklere aktarım görevini ise 9 ileri G-Tronic şanzıman yerine getiriyor.

Hem performans hem de ekonomiklik anlamında tüketicinin ihtiyacını karşıladığı söylenen bu motor sayesinde CLS 300 d 1750 kg ağırlığında rağmen 0’dan 100 km/s hıza 6.4 saniyede ulaşıyor. Ayrıca otomobilin ortalama yakıt tüketim verisi ise 5.3 lt / 100 km. Ancak bu fabrika verisi, ben kullandığım süre zarfında tüketim değerini en düşük 6.9 lt / 100 km olarak gördüm, diyebilirim…

CLS ise sürüşe başladığınızda ise dışarıdan görünen konforlu ve şık duruştan biraz uzaklaşıyorsunuz. Özellikle uzun süreli otoyol sürüşlerinde otomobilin 20 inç boyutundaki jantları kabinde bu otomobile yakışmayacak derecede yol gürültüsü oluşmasına sebep oluyor. Süspansiyonlarının bir lüks sedana göre de daha sert hissettirdiğini belirtmeliyim.

Düz ve sıkıcı şehir içi trafiğinden farklı lokasyonlara otomobili sürdüğünüzde ise 1750 kg ağırlığına rağmen işinizi oldukça rahat biçimde görüyor. Ayrıca performanslı sürüşlerde Dynamic Select tuşundan Sport + moduna geçip sınırlarınızı biraz daha zorlayabilirsiniz.

Arkadan itişli olan CLS 300 d çekiş kontrol kapalıyken dizel motorun yüksek torkuyla arka bölümün az da olsa kaymasına sebep verebiliyor. Ancak bu otomobile dışarıdan böyle bir görünüş yakışmıyor diyebilirim.

Birbirinden güzel bir kaç gün geçirdiğim CLS 300d’nin fiyatı hakkında da bilgi verip konuyu kapatmak istiyorum. CLS 300 d AMG otomobilinin fiyatı 766 bin 100 TL ancak, test otomobilinde olan 20 bin 444 TL’lik ekstra donanımı bu aracın üzerine eklerseniz fiyatı 906 bin 974 TL’ye kadar çıkabiliyor.