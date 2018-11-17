Hem yerli hem de yüzde 100 elektrikli!

CDMMobil yani yerli mobilite ürün ve hizmet platformu, Tragger isimli aracıyla Design Turkey'den İyi Tasarım Ödülü'nü kazandı! 16 Kasım'da düzenlenen törende CDMMobil, ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan aldı...

Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Turkey, düzenlendiği günden beri tüm yaratıcı endüstrileri, yurt içinden ve yurt dışından 65.000'in üzerinde ziyaretçiyle bir araya getiriyor. Endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına, Türkiye'yi tasarım ekseninde buluşturan ‘Design Week Turkey' 16-18 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran tasarımı ödüllendiren İyi Tasarım Ödülü bu yıl Ulaşım Araçları ve Aksesuarları Kategorisi'nde CDMMobil'in elektrikli hizmet aracı TRAGGER QDS700'e verildi. CDMMobil tarafından geliştirilen yerli ve milli yüzde 100 elektrikli TRAGGER marka ailesi, Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiliyor.

Tragger ürün ailesi Türkiye'nin gururu olacak

CDM Mobil kurucu ortakları Ali Serdar Emre ve Saffet Çakmak, kazanılan ödüle ilişkin şunları söylediler: “30 yıla yakın çalışma hayatımızda ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne hizmet verdik ve tasarım, mühendislik, araç geliştirme, endüstriyelleştirme alanındaki faaliyetlerimizi CDMMobil ile sürdürüyoruz. Teknolojiyi ulaşılabilir ve ekonomik bir hale getirmek için tecrübeli ve uzman CDMMobil ekibimizin başından sonuna yönettiği Tragger projesinin aldığı bu ödül ile büyük gurur duyuyoruz. Tragger markalı ürünler Türkiye'nin uzun zamandır teknolojide önde olma özlemini gideren geleceğin araçları olacak, bu ürün gelecek için tasarlandı. Kendi sektöründe hem kalite hem fiyat performans hem de dayanıklılık açısından kabul görmüş Tragger araçlarımızın kısa sürede ülkemizin gururu olacağına eminiz.”

Tragger ne işe yarayacak?

Tragger, insanların ve işletmelerin lojistik alanında ihtiyaç duydukları durumlara göre tasarlandı. Özellikle havaalanları, fabrikalar, hastaneler, turizm ve lojistik(depo) alanlarında araç görev yapabilecek nitelikte. Tragger 700 kg yük taşıma ve 2 ton da çekme kapasitesine sahip. 3.114 mm uzunluğundaki araç, hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı hız modunda yol alabiliyor. TRAGGER'in 240 Ah'lik bataryası, 220 V'lik geleneksel şebeke akımıyla 6 saatte yüzde 100 dolmakla birlikte batarya paketi de hızlı değişim için Quick-Drop özelliği sunuyor.

7,4 kW'lik motoru sayesinde Tragger tek şarjda 6 saat çalışabiliyor!