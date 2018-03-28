Her ihtiyaca göre Trafic

Renault, hafif ticari araç pazarındaki konumunu kısa şasi Renault Trafic Panelvan ile güçlendirmek istiyor.

1,2 ton istiap haddi, 5,2m3'lük iç hacmi ve kısa dingil mesafesiyle Renault Trafic, hafif ticari araç müşterileri için önemli bir alternatif. Renault Trafic, 1.6 dCi 125 bg yeni Euro 6 dizel motoru ve 6 ileri manuel vites kutusuyla güçlü performansı uygun yakıt tüketimi ile birlikte sunuyor. Maksimum 320 Nm tork üreten Trafic'in ortalama yakıt tüketimi 5,9 litre.

Renault Trafic; ABS, Acil Fren Destek Sistemi (AFU), Elektronik Denge Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Extended Grip (Yol Tutuş Desteği), Sürücü Hava Yastığı ve ön ve arka disk frenler gibi önemli standart güvenlik donanımlarını bünyesinde barındırıyor.

Stop & Start sistemi ve elektro-hidrolik takviyeli direksiyon özelliği sayesinde müşterilere binek bir otomobilin konforunu sunan Renault Trafic, 3 kişilik yolcu kapasitesiyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.Türkiye'de Grand Confort versiyonuyla satışa sunulan Renault Trafic ile müşteriler Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçiş yapabiliyor.

USB ve bluetooth bağlantısına sahip radyo CD MP3 çalar, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, ön sis farları, darbe emici yan çıtalar, 180° açılır kanatlı arka kapı, 16'' kapaklı metal jantlar ve stepne standart olarak sunulan ekipmanlar arasında yer alıyor. Müşteriler ayrıca sol sürgülü kapı ve

yukarı açılır camlı arka kapı gibi opsiyonlar edinebiliyor.

Dinamik ve şık dizaynı, Renault markasının kimliğini temsil eden ön yüzü ve hem pratiklik hem de konfor sunacak şekilde tasarlanan iç kabini sayesinde Trafic Panelvan, müşterilerin günlük ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 90 litre saklama gözünü bünyesinde barındırıyor.

Kısa şasi Renault Trafic Panelvan, Türkiye'de 91.850 TL'den satışa sunuluyor.