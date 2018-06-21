Hızına inanamayacaksınız!

Yeni Renegade kullanmak için gittiğim İtalya Balocco'da günün bütün anlam ve önemini değiştiren, kafamı karıştıran ve içimi kıpır kıpır yapan bir otomobille karşılaştım. Grand Cherokee Track Hawk!

Jeep tarihinin gelmiş geçmiş en hızlı SUV modeli olan Grand Cherokee Track Hawk, 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlıyor! İnanması zor ama bu gerçek. 6.2 litrelik V8 kompresör destekli motoru, alışkın olduğumuz Grand Cherokee gövdesinin altına gizleyen otomobil gerçek bir spor otomobil hissini kullanıcısına veriyor.

Dışarıdan Track Hawk’a baktığınızda otomobilin parlak siyah ızgara detaylarını, geniş çamurluklarını ve ekstra hava girişlerine sahip olan motor kapağını fark ediyorsunuz ek olarak ön tampon altı eklentisi de bu işin bonusu olarak geliyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise ön kapının altında yazan “Supercharged” yazısının haricinde farklılık görmeniz biraz dikkatinize bağlı. Eğer dikkatli iseniz aracın mat siyah renkli 20 inçlik jantlarının içine gizlenmiş olan hava soğutmalı fren disklerini ve sarı renkli Brembo fren kaliperlerini görüyorsunuz.

Aracın arkasındaki durumlar tahmin ettiğiniz gibi. Dört çıkışlı egzoz ve parlak siyah difüzör, karartılmış stoplar tabi bir de Track Havk logolu bagaj kapağı!

Grand Cherokee Track Hawk’ın içine geçtiğinizde ise otomobilin standart Grand Cherokee’den azda olsa ayrıldığını fark ediyorsunuz. Bu ayrışma çok fazla karbon fiber detay ve deri unsurlarla olmuş ama genel olarak tasarım aynı.

Şimdi ise sıra otomobilin efsane bir ses sahip olan motoruna geliyor. Jeep Grand Cherokee Trackhawk'ın V8 silindirli, 6.2 litrelik kompresör(Supercharger) destekli motoru, 700 HP güç ve 868 Nm tork üretiyor. TorqueFlite 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan Grand Cherokee Trackhawk, 0'dan 100 km/s'ye sadece 3,7 saniyede hızlanıyor. Ayrıca adaptif Bilstein süspansiyon sistemiyle birlikte Selec-Trac teknolojisi sayesinde otomobilde 5 farklı dinamik sürüş modu sunuluyor. Maksimum 289 km/s hıza ulaşan Grand Cherokee Trackhawk'ı dizginleme görevi Brembo imzalı fren sistemine verilirken, heybetli gövdesine karşın 100-0 km/s'de 37 metrede duruyor.

Lansman süresinde bu otomobille Balocco Pisti’nde birden fazla tur atma imkanı buldum. Bu sürüş deneyimi sırasında otomobilin bir SUV gövdesine gizlenmiş spor otomobil olduğunu düşündüm, hatta bana bunu Track Hawk düşündürdü.

Öncü araç eşliğinde çıktığımız pistte otomobilin dinamiklerini daha iyi hissetmek için sürüş modumu Selec-Trac düğmesinden Track’a getirdim. Bu mod ESP’yi kapatıyor, süspansiyonları ve direksiyonu sertleştiriyor, egzoz valflerini açıyor, gövdeyi daha yere yakınlaştırıyor ve en hızlı biçimde gidebileceğiniz tüm işlevleri yerine getiriyor.

Pistte tura başladığımda otomobilin hızlanması beni gerçekten çok şaşırttı. 700 beygir gibi inanılması güç bir değer, dört tekerleğe birden 8 ileri tam otomatik şanzımanla iletiliyor. Gövdenin yerden yüksek olması özellikle bir virajdan diğerine hızınızı taşımak istediğinizde sizi biraz yoruyor. Yormaktan kasıt otomobili yolda tutmak için direksiyonla çok mücadele vermeniz gerekiyor. Ancak bu aracın bir SUV olduğunu da unutmamakta fayda var.

Düzlüklerdeki hızlanmasının başarısı size virajlarda kaybettiğiniz zamanı geri kazandırabiliyor. Ancak vites değiştirmeleri manuel modda kendiniz yapmazsanız bunun faydasını daha iyi biçimde görüyorsunuz. Otomobilin motoru 5000 d/d’ya geldiği gibi vites değiştirmek için tuşa basmış olmanız gerekiyor. Eğer geç kalırsanız otomobil manuel modda kendi kendine değişim yapmadığı için devri kaçırıp aracın yığılmasına sebep oluyorsunuz.

Track Hawk ülkemize sipariş üzerine getirilen bir model. Aracın gücü ve değerleri bir SUV’den çok spor otomobil kıvamında. Sevdin mi diye sorarsanızenteresan bir tecrübe ama bu tarz bir otomobil satın almanız için ya koleksiyoner ya da özel bir sebebe ihtiyacınız olmalı…