Hızlı gitmek size ne kazandırır?

Her yıl trafik terörüne ülkemizde verdiğimiz can sayısı binlerle ifade ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yaşanan trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybederken 91 kişi de yaralandı. Ülkemizde yaşanan kazaların yarısına yakın kısmı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Peki hızınızı 20 km/s artırmanın kaza riskinizi de iki kat artırdığını biliyor musunuz?

Ülkemizde geçen yıl toplamda 182 bin 669 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Toplam yani maddi hasarlı trafik kazalarını da sayarsak 1 milyon 20 bin 47 adet daha bu rakamın üzerine eklememiz gerekiyor.

Gerçekleşen trafik kazaları sonucunda 7 bin 427 kişi hayatını kaybederken 300 binin üzerinde kişi de yaralandı. Özellikle bu yıl kurban bayramı tatilinin dokuz gün olması ve yaz mevsimine denk gelmesini bilen vatandaş da kendini tatil bölgelerine atmaya çalışıyor. Kimi hava yolu taşımacılığı, kimi deniz yoluyla tatil beldesine giderken kimisi de kara yoluyla tatil bölgesine gidiyor.

Kara yollarında belirlenen hız sınırları ve trafik kuralları var ve bu kurallara uyarsanız eğer ekstra bir durum gerçekleşmediği sürece kaza yapma olasılığınız en az olarak geçiyor. Ancak trafik kurallarına uymadığınız durumlarda kazalarla karşılaşmanız olası…

Size tabloyla ilgili gerekli açıklamalar yapmadan önce belirmem gereken bazı hususlar var. Bu hususlar özellikle hız arttıkça kaza yapma riskinin neden arttığını belirtmeye yönelik. Siz aracınızın hızını arttırdıkça kontrolünüz o kadar zorlaşır ve reflekslerinin aracın hızına göre o kadar yavaş kalır. Bu yüzden hız arttırmayla alakalı her yüzde 10’luk artış yapılan araştırmalarla birlikte eğer şehir içi hız limiti 80 km/s olursa iki kat artar. Ayrıca bir futbol sahası örneği üzerinden düşünelim. Saatte 120 kilometre hızla giderken, karşı kalenin çizgisinde bir tehlike belirdiğini varsayın. Bu tehlikeyi beyninizin algılaması ve ayağınızı gaz pedalından çekerek fren pedalına basmanız sırasında 31 metre ilerlemiş olursunuz. Fren pedalına basarken araba yavaşlamaya başlar ama siz 94. metreye gelmiş olursunuz. Tamamen durabileceğiniz mesafe ise 119. metredir. Kamyonun altına girmiş olursunuz… Ama hızınız 90 km/s olsaydı o zamana kadar durmuştunuz. Aslına bakarsanız Saatte 80 km hızla seyreden bir araçta bulunan bir kişinin ölme ihtimali, saatte 30 km hızla giden bir araçta bulunan bir kişiye göre 20 kat daha fazladır.

Yukarıda verilen tabloda 300 kilometre mesafeyi belirli hız dereceleriyle gittiğinizde ne kadar zamanda gidersiniz, bu size ne kazandırır ve kaza ihtimaliniz ne olur sorularının cevapları yer alıyor.Otoyolda hareket ettiğinizi düşünerek tabloya 100 km/s hızla başladık. Yaşamanın bir kaza riski olduğunu düşünerek de riski “x” olarak belirledik ve artan her ihtimali bu cinsten yazdık. İşte tablo….