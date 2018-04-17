Hızlıların en hızlıları!

Öyle bir kulüp düşünün ki 400 km/s hıza ulaşan bir otomobiliniz olsa kulübün en yavaşı olacaksınız, karada onlardan daha hızlısı yok! İşte Dünya'nın en hızlı otomobilleri.

Bu haberde okuyacağınız otomobillerin hepsi alışmış olduğunuz hızların üzerinde olan maksimum hız değerlerine sahipler. Özellikle ülkemiz yollarında göremeyeceğiniz bu spor otomobillerin bir özelliği daha var: Bu da son hızlarına çok çabuk ulaşıyor olmaları… Kara yollarında görebileceğiniz hatta “karada” görebileceğiniz en hızlı ve günlük kullanıma uygun olan otomobillerin beş tanesini bir araya getirdik.

1- Hennessey Venom F5

Amerikan otomobil üreticisi hatta modifiyecisi demek daha doğru olur, Hennessey’in şuana kadar ürettiği en hızlı otomobil Venom F5! 7.4 litrelik

çift turbolu motora sahip olan otomobil yaklaşık 1600 beygir güç üretiyor. Otomobilinin 0-300 km/s hızlanması 10 saniyenin altında! Maksimum hızı ise 484 km/s!

2- Bugatti Chiron

Veyron’nun yerine gelen otomobil kardeşi andıran tasarıma ve detay çizgilerine sahip. Chiron’nun 1500 beygir güç üreten bir motoru var ve otomobil 2.6 milyon dolar değerinde… Araç maksimum 444 km/s hıza ulaşabiliyor.

3- Koenigsegg Agera RS

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg’in elektrik ve benzin motoruna sahip olan modeline merhaba deyin! Aracın 0-400-0 km/s hızlanması ve yavaşlaması 37 saniyenin altında! Bu otomobilin en yüksek hızı ise 436 km/s!

4- Hennessey Venom GT

Bir Amerikan rüyası daha… Bu otomobil Lotus gövdesi üzerindeki değişikliklerle türetilmiş olan bir hiper spor. 7 litrelik çift turbolu bir motora sahip olan Venom GT, 1244 beygir güç üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 2.8 saniye, 0-320 km/s hızlanması 14.51 saniye! Son hızı ise 443 km/s!

5- Lykan Fenyr SuperSport

W Motors’un 2013 yılında tanıttığı otomobili olan Lykan’nın en hızlı versiyonu Fenyr Supersport karşınızda. 4 litrelik çift turbolu motoru 900 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 2.7 saniye. Aracın maksimum hızı ise 401 km/s!