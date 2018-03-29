Honda’dan 1 Nisan şakası

Honda'nın en çok sevilen modellerinden biri olan CR-V, üstü açıldı. Markanın 1 Nisan şakası olarak hazırladığı bu model, bu tarihte İngiltere'de görülebilecek!

Aslına bakarsanız konsept bir model olarak tanımlayabileceğimiz CR-V Roadster oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip. Honda bu aracı hazırlarken üzeri açılabilen otomobillerde olan hiç bir detayı CR-V’nin üzerine eklemedi. (tavan tentesi, tavan motoru, takla barları)

Videodan da görebileceğiniz gibi tavanı kesilerek ortaya çıkarılan bu model, Japonların 1 Nisan Şakası olarak adlandırılıyor. Fotoğrafları detaylıca incelerseniz otomobilin; B ve C olarak adlandırılan sütunlarının tamamen ortadan kalktığını göreceksiniz. Bu durumu göz önünde bulundurduğunuzda otomobilin gövde burulması üstü kapalı haline göre tamamen değiştirilmiş durumda oluyor ve aracın kullanımı neredeyse imkansız bir hale geliyor.

Bu ana tasarım değişimini Gelecekteki Fırsatları Değerlendirme Grubu şu şekilde açıklıyor: ” Bu tasarım CR-V için oldukça cesur bir dil ve Honda’nın satış pazarı için tamamen yepyeni bir pazar imkanı sağlayacak. Sıfır otomobillerde bu tarz bir girişimde bulunmak bizi biraz zorlayacak olsa da tavanı olmayan bir CR-V çok dikkat çekecek ve otomobiller bayilerimizden uçup gidecekler.”

Fiyat konusunda da komik bir şekilde açıklama yapan marka, “Kullanıcılar yarım CR-V alacakları için fiyatları da normal satış fiyatının yarısı olacak.” dedi.