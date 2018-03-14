Honda’nın efsane modeli : S2000

Japon markanın bugüne kadar üretmiş olduğu ve silindir başına ürettiği güçle Ferrari'nin bile rekorunu geride bırakanotomobili, S2000 hakkındaki tüm detaylar...

Otomotiv dünyasına ilk defa 1995 yılında, Tokyo Otomobil Fuarı’nda konsept bir model olarak giren S2000, o yıllardaki

rakiplerine göre çok daha şık ve agresif bir yapıdaydı. Otomobil sahip olduğu teknik altyapıyla da işin mekanik kısmıyla ilgilenen otomobil severleri etkilemesini iyi biliyordu. Atmosferik motoru, kısa vites yolları, sert debriyajı ve yarı kilitli diferansiyeliyle S2000 tam anlamıyla döneminin en erişilebilir spor otomobiller modellerinden biri olmayı başarmıştı.

Tasarımıyla ve erişilebilir fiyatıyla o dönemde “Halk tipi Ferrari” olarak nitelendiriliyordu.

Spor bir otomobilden beklenilen herşeyi kullanıcısına verebilecek şekilde tasarlanmış ve üretilmişti.

1999 yılından itibaren seri üretimini başlandı bu üretim 2009 yılına kadar sürdü.

Silindir başına ürettiği beygir gücü bakımından Ferrari’yi geçebilen, mühendislik harikası bir motora sahipti.

Arkadan itişli sürüş karakteri ve kısa aks mesafesiyle gerçek bir spor otomobil olmayı başarmıştı.

Onu her gören otomobil sever için farklı bir anlam ifade taşıyor, ağırlık merkezinin yol tutuşuna katkısı düşünülerek konumlandırılan motoru sayesinde tam bir mühendislik harikası olmayı başarıyordu.

1999-2003 yılları arasında üretilen ilk versiyon VSA denilen çekiş kontrol sistemine sahip değildi.

2003-2009 yıllarında üretilen ikinci versiyon ise VSA sistemine sahipti.

Yarı kilitli diferansiyeli sayesinde profesyonel sürücülere hitap eden bir teknik altyapı içeriyor, özellikle drift yarışları için çok dikkat çekiyordu.

2000cc atmosferik motoru 4 silindire sahipti ve tamı tamına 240 beygir güç üretiyordu. Silindir başına 60 beygir.

6 ileri düz vitesi 240 beygir gücü arka lastiklere iyi bir biçimde iletmeyi başarıyordu.

Atmosferik olan motorun tork değeri ise 218 Nm idi. Bu değer 221 Nm’ye kadar çıkabiliyordu. Atmosferik olan 2 litrelik motor 8800 d/d’a kadar motor devri yapabiliyordu!

Sadece üzeri açılabilir ve iki kişilik bir otomobildi. Üretildiği ve üretildikten sonraki zamanların tümünde modifiye sever kitleleri gönülden etkilemeyi başarmış ve şuanda bile etkilemeyi başaran bir otomobildi.Üretimi 2009 yılında durdurulduktan sonra iyice efsaneleşti.Günümüzde hala üretileceğine dair dedikodular var ama Honda tarafından onaylanan bir durum söz konusu değil.